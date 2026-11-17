日本プロ野球選手会は17日、16時30分からシートバッティングの対戦表を公式Xで公開した。
1 寿賀弘都（オリックス）
打者：牧原巧汰（ソフトバンク）、長坂拳弥（阪神）、濱将乃介（DeNA）
2 中田惟斗（オリックス）
打者：矢野雅哉（広島）、石垣雅海（ロッテ）、岡田悠希（巨人）
3 芦田丈飛（オリックス）
打者：入江大樹（楽天）、田村俊介（広島）、前川誠太（広島）
4 阿部翔太（オリックス）
打者：保科広一（元巨人）、牧原巧汰（ソフトバンク）、長坂拳弥（阪神）
5 佐々木明都（ソフトバンク）
打者：喜多隆介（巨人）、矢野雅哉（広島）、石垣雅海（ロッテ）
6 田中怜利ハモンド（ソフトバンク）
打者：井上絢登（DeNA）、川上理偉（中日）、濱将乃介（DeNA）
7 長谷川威展（ソフトバンク）
打者：茶野篤政（西武）、知野直人（中日）、宇佐見真吾（中日）
8 田上奏大（ソフトバンク）
打者：中村貴浩（広島）、喜多隆介（巨人）、寿賀弘都（オリックス）
9 中村稔弥（ソフトバンク
打者：愛斗（ロッテ）、井上絢登（DeNA）、川上理偉（中日）
10 日當直喜（楽天）
打者：濱将乃介（DeNA）、茶野篤政（西武）、知野直人（中日）
11 今野龍太（楽天）
打者：岡田悠希（巨人）、入江大樹（楽天）、田村俊介（広島）
12 松田 啄磨（楽天）
打者：前川誠太（広島）、保科広一（元巨人）、牧原巧汰（ソフトバンク）
13 松井颯（巨人）
打者：長坂拳弥（阪神）、愛斗（ロッテ）、矢野雅哉（広島）
14 富田龍（巨人）
打者：石垣雅海（ロッテ）、岡田悠希（巨人）、入江大樹（楽天）
15 山田龍聖（巨人）
打者：田村俊介（広島）、前川誠太（広島）、保科広一（元巨人）
16 長谷部銀次（広島）
打者：寿賀弘都（オリックス）、中村貴浩（広島）、喜多隆介（巨人）
17 坂田怜（元広島）
打者：宇佐見真吾（中日）、愛斗（ロッテ）、井上絢登（DeNA）
18 松本竜也（広島）
打者：川上理偉（中日）、濱将乃介（DeNA）、茶野篤政（西武）
19 日髙暖己（広島）
打者：知野直人（中日）、宇佐見真吾（中日）、中村貴浩（広島）
20 田村伊知郎（元西武）
打者：喜多隆介（巨人）、寿賀弘都（オリックス）、愛斗（ロッテ）
21 伊藤翔（元西武）
打者：牧原巧汰（ソフトバンク）、長坂拳弥（阪神）、茶野篤政（西武）
22 小澤怜史（ヤクルト）
打者：矢野雅哉（広島）、石垣雅海（ロッテ）、岡田悠希（巨人）
23 西濱勇星（ヤクルト）
打者：入江大樹（楽天）、田村俊介（広島）、前川誠太（広島）
24 松山真之（元オリックス）
打者：保科広一（元巨人）、井上絢登（DeNA）、川上理偉（中日）
25 引地秀一郎（元楽天）
打者：濱将乃介（DeNA）、茶野篤政（西武）、知野直人（中日）
26 堀岡隼人（DeNA）
打者：宇佐見真吾（中日）、中村貴浩（広島）、喜多隆介（巨人）
27 松原快（阪神）
打者：寿賀弘都（オリックス）、愛斗（ロッテ）、状況に応じて決定