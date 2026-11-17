「積み重ねた部分は人よりあるから」――。木村拓哉が、39.5歳でCDデビューを迎えたふぉ～ゆ～の長年の歩みについて持論を語った。8日放送のTOKYO FMのラジオ番組『木村拓哉 Flow』(毎週日曜11:30～11:55)では、4人が歩んできた約30年の活動に触れ、舞台での姿を「4本の柱」と表現する場面もあった。

「下積み」という言葉に木村拓哉が持論

11月11日にCDデビューを果たしたふぉ～ゆ～が、木村拓哉のラジオ番組にマンスリーゲストとして登場した。

木村と4人が同じ現場で本格的に仕事をするのは、今回が初めてだという。メンバーが1997年や1998年頃に事務所に入ったことを話すと、木村は「約30年だ」と、長い年月に驚いた様子を見せた。

その後、メンバーの年齢について話題が及ぶと、辰巳雄大は「全員同い年で、今年40の年になります」と説明。「39.5歳でデビューです」と、CDデビューを迎える年齢について明かした。

さらに、長年の活動について「下積み」という言葉が出ると、木村はその表現に反応した。

木村は「でも下積みって、それを言ってしまうと、なんかあまりポジに捉えづらい言葉だけど」と切り出し、「逆にさ、その積み重ねた部分は人よりあるから」と、長い経験を強みとして捉える考えを示した。

するとメンバーも「足場、土台はめちゃくちゃ。基礎工事完璧です」と応じ、「どんな時期にも耐えられます」と自信をのぞかせた。

木村も、周囲からの障害などがあったとしても揺らがないほど、しっかりした基礎ができているのではないかと語り、「その考え方で言ったら、めちゃくちゃ強いんじゃないかな」と4人を評価した。

舞台で見てきた4人の姿「確実に主演の方の主軸を支えている」

さらに木村は、ふぉ～ゆ～が出演してきた舞台についても言及した。

主演俳優が作品の中心に立って表現する一方、木村はふぉ～ゆ～の4人について、さまざまな場面で主演を支える存在として見ていたという。

木村は、舞台ではアクロバットやダンス、コミカルなシーンなど、多彩な表現が求められることに触れながら、4人がそうした場面を支えてきたことを評価。

「どんなハプニングだったりとか、どんな表現に対しても」と前置きし、アクロバットやジャジーな踊り、コミカルな芝居などを挙げた。

そのうえで「確実に主演の方の主軸を支えている4本の柱のように、僕は見て取ってたんですけど」と、これまで舞台で見てきたふぉ～ゆ～の姿を表現した。

この言葉を受け、メンバーは「ありがとうございます」と感謝。

約30年の活動を経て、40歳を迎える年にCDデビューした4人。木村が語った「基礎工事」と「4本の柱」という言葉には、長年の経験を積み重ねてきたふぉ～ゆ～への評価が込められていた。