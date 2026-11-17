「積み重ねた部分は人よりあるから」――。木村拓哉が、39.5歳でCDデビューを迎えたふぉ～ゆ～の長年の歩みについて持論を語った。8日放送のTOKYO FMのラジオ番組『木村拓哉 Flow』(毎週日曜11:30～11:55)では、4人が歩んできた約30年の活動に触れ、舞台での姿を「4本の柱」と表現する場面もあった。
「下積み」という言葉に木村拓哉が持論
11月11日にCDデビューを果たしたふぉ～ゆ～が、木村拓哉のラジオ番組にマンスリーゲストとして登場した。
木村と4人が同じ現場で本格的に仕事をするのは、今回が初めてだという。メンバーが1997年や1998年頃に事務所に入ったことを話すと、木村は「約30年だ」と、長い年月に驚いた様子を見せた。
その後、メンバーの年齢について話題が及ぶと、辰巳雄大は「全員同い年で、今年40の年になります」と説明。「39.5歳でデビューです」と、CDデビューを迎える年齢について明かした。
さらに、長年の活動について「下積み」という言葉が出ると、木村はその表現に反応した。
木村は「でも下積みって、それを言ってしまうと、なんかあまりポジに捉えづらい言葉だけど」と切り出し、「逆にさ、その積み重ねた部分は人よりあるから」と、長い経験を強みとして捉える考えを示した。
するとメンバーも「足場、土台はめちゃくちゃ。基礎工事完璧です」と応じ、「どんな時期にも耐えられます」と自信をのぞかせた。
木村も、周囲からの障害などがあったとしても揺らがないほど、しっかりした基礎ができているのではないかと語り、「その考え方で言ったら、めちゃくちゃ強いんじゃないかな」と4人を評価した。
舞台で見てきた4人の姿「確実に主演の方の主軸を支えている」
さらに木村は、ふぉ～ゆ～が出演してきた舞台についても言及した。
主演俳優が作品の中心に立って表現する一方、木村はふぉ～ゆ～の4人について、さまざまな場面で主演を支える存在として見ていたという。
木村は、舞台ではアクロバットやダンス、コミカルなシーンなど、多彩な表現が求められることに触れながら、4人がそうした場面を支えてきたことを評価。
「どんなハプニングだったりとか、どんな表現に対しても」と前置きし、アクロバットやジャジーな踊り、コミカルな芝居などを挙げた。
そのうえで「確実に主演の方の主軸を支えている4本の柱のように、僕は見て取ってたんですけど」と、これまで舞台で見てきたふぉ～ゆ～の姿を表現した。
この言葉を受け、メンバーは「ありがとうございます」と感謝。
約30年の活動を経て、40歳を迎える年にCDデビューした4人。木村が語った「基礎工事」と「4本の柱」という言葉には、長年の経験を積み重ねてきたふぉ～ゆ～への評価が込められていた。
【編集部MEMO】
TOKYO FMの『木村拓哉 Flow』では、木村拓哉がゲストの人生や仕事への向き合い方をじっくり聞いていく。2026年11月のマンスリーゲストはふぉ～ゆ～。番組公式サイトではリスナーからの質問や相談、人生の一曲を募集している。公式ハッシュタグは「#フロウさん」。