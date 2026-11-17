ポルトガル代表を率いるジョルジェ・ジェズス監督が、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）の母が漏らした不満について言及した。16日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

C・ロナウドはFIFAワールドカップ2026後に就任したジェズス監督と、自身の起用法を巡って対立。前回のインターナショナルマッチウィーク中に「約束が破られた」と主張して代表を途中離脱すると、現地時間5日には突如としてポルトガル代表からの引退を表明した。

国際Aマッチ通算234試合出場146ゴールという偉大な成績を誇る“レジェンド”が去ったチームは、現地時間14日に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）の試合でデンマーク代表に1－4と大敗。すると、C・ロナウドの母であるドロレス・アヴェイロ氏は息子の代表引退について「息子は悲しんでいた。彼（ジェズス監督）らは息子を騙した」と非難しつつ、「敗戦は当然の結果。むしろ負けて良かったとさえ思っている」などとコメントしていた。

現地時間17日に控えるウェールズ代表とのUNLグループA4第6節の前日会見に出席したジェズス監督は、アヴェイロ氏の発言について問われると「C・ロナウドの母親の言葉にまで私が反応しなければならないのか」と前置きしつつ、「彼女が言ったことは理解できる。子供を育てるためにしてきただろうし、私は彼女をリスペクトしている。母親は母親であり、この一連のことはすべて普通のことだと思っている」と返答。息子を思っての発言だと理解を示している。

また、C・ロナウドの代表引退をめぐる議論について問われると「いつ終わるのかはわからない」とコメント。その上で「あなた方が質問してくる以上、私は答えなければならない。来年になってもC・ロナウドについて聞かれれば、その時も私は答えるだろう」と言葉を続けている。