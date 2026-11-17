







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの東松快征投手が16日、自身のインスタグラムを更新。プロ初勝利を記念した特別なボールを公開し、担当スカウトへの感謝をつづった。



東松は「担当スカウトの下山さんから初勝利祝いの記念ボール頂きました」と報告。「ありがとうございます」と感謝の言葉を添え、写真を投稿した。



公開された写真には、金色に輝く記念ボールが収められている。ボールには赤字で「初勝利」と記され、球団名や東松の名前も刺繍されており、黒い台座に飾られている。



東松は2023年ドラフト3位でオリックスに入団した左腕。プロ入り後は一軍で経験を積み重ね、今季9月22日のロッテ戦では念願のプロ初勝利を挙げた。今季は一軍で7試合に登板し、1勝1敗、防御率5.40の成績だった。



担当スカウトから贈られた特別な記念品に、投稿のコメント欄でも祝福の声が寄せられ、反響が集まっている。































【実際の投稿】輝く金色ボール！東松快征に送られた記念球



東松快征の公式インスタグラムより





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【了】