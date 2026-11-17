マセラティとサマナ デベロッパーズ（SAMANA Developers）は、超高級不動産ブランド「サマナ コレクタ（SAMANA COLLECTA）」を設立し、ドバイの「ザ・ワールド・アイランズ」に特別な島「マセラティ アイランド」を製作すると発表した。ドバイ沖合のペルシャ湾に位置する「ザ・ワールド・アイランズ」は、300以上の小さな人工島が並ぶ人工島群。そのひとつとして今回発表されたのが、フラッグシップ・プロジェクト「マセラティ アイランド（Maserati Island）」である。

【画像】イタリアン・グラントゥーリズモに根ざしたマセラティの文化的価値観を「マセラティ アイランド」として体現（写真8点）

この島では、イタリアン・グラントゥーリズモに根ざしたマセラティの文化的価値観を新たな居住空間で体現することをテーマとしており、ドバイにいながらもエレガンス、デザイン、クラフツマンシップ、そしてイタリアならではのホスピタリティを体験することができる。

イタリアの風景に着想を得た島内には、840戸のブランドレジデンスに加え、7棟のウォーターヴィラと2棟のツリーヴィラを計画。また、第1期ではプライベートプール付きの232戸を販売予定であり、スタジオから4ベッドルームまで多彩な住戸がプランニングされている。

なお、島内には、水上のイタリアンレストランをはじめとした多彩な飲食施設やビーチクラブも設けられる他、プライベートビーチ、ラグーン、リゾートプール、スパ、屋内外のフィットネス、マリーナなどのウェルネス・レクリエーション施設も整備される。