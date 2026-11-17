屈辱的敗戦を喫したオランダ代表がグループ最終節で首位の座を失った。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第6節が現地時間16日に行われ、オランダ代表はドイツ代表と対戦した。41分にデリー・シェアハントの初ゴールで先制を許すと、後半は一方的な展開に。フロリアン・ヴィルツ、ニコ・シュロッターベック、ブラヤン・グルダに立て続けにネットを揺らされ、0－5で大敗。準々決勝進出は決めたものの、引き分け以上で首位通過が確定する状況の中、最終的には得失点差で2位へ転落した。

データサイト『Opta』によると、オランダ代表が国際親善試合で5点のビハインドを負ったのは1959年以来67年ぶりとのこと。奇しくも当時の対戦相手もドイツ代表で、0－7という惨敗を喫していた。

オランダメディア『テレグラフ』によると、シャビ・エルナンデス監督は試合後に「サッカーと呼べるようなプレーではなかった。闘争心が欠けていた。そんな状態で戦うことは不可能だ。3日前（ギリシャ代表に7－0で快勝）は歴史的な試合であり、素晴らしいパフォーマンスだったが、今日はその真逆だった。サポーターに謝らなければならない」とコメント。屈辱的な大敗に悔しさを滲ませた。

今夏に就任したシャビ監督にとっては初黒星に。「非常に失望しているし、監督として大きなショックを受けている」と率直な胸の内を明かした上で、「ここから新たに築き上げていかなければならない。メンタリティーを変え、ピッチ上での基準を引き上げなければならない。考えを改める必要がある。困難な状況ではあるが、選手たちはここから学んでくれるはずだ」と未来へ目を向けた。

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