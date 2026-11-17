ロッテは17日、12月25日（金）に全国32劇場で公開するドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2026 PLAY MUST GO ON」のナレーションを俳優のピエール瀧さんが担当することになったと発表した。

ピエール瀧さんがドキュメンタリー映画のナレーションを担当するのは昨年に引き続き2年連続となる。この作品は、長いペナントレースを戦う選手が語る野球選手としての言葉や、チームがどのようにシーズンに挑んできたのか、どのように1年間を戦い抜いてきたのか、チームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画。

▼ ピエール瀧さんコメント

「攻守共に複数のタイトルホルダーや個人表彰を生み出した2026年シーズン。みんな揃って初受賞ってところに心が弾みます。来季の開幕オーダーを想像するだけで、ニヤニヤが止まらない冬の日々です。一方で、大歓声と共にグラウンドを去った“いつもの”頼れる選手たち。引退試合での、敵味方を超えた球場全体からの賛辞の歓声は胸を打ちました。『振り返ってみると、あの年から始まっていたんだよね』と思えるような2026年シーズンだったように思います。そんなシーズンの記憶と記録のお手伝いに、今年も参加させていただくことになりました。よろしくお願いします」