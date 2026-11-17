ドイツ代表が圧巻の勝利でUEFAネーションズリーグ（UNL）準々決勝進出を決めた。

UNL2026－27・グループA2第6節が現地時間16日に行われ、ドイツ代表はオランダ代表と対戦した。41分にデリー・シェアハントの初ゴールで先制すると、後半は一方的な展開に。フロリアン・ヴィルツ、ニコ・シュロッターベック、ブラヤン・グルダが次々とネットを揺らし、5－0で快勝。オランダ代表、ギリシャ代表と勝ち点で並んだものの、得失点差で大きく上回り、グループ首位通過を決めている。

試合後、クロップ監督はドイツメディア『スカイスポーツ』に対して「並外れた試合だった。非常にタフな一戦でもあったが、素晴らしい結果を残すことができた。好調の2チームがぶつかり合い、互いに相手を苦しめようとする展開だった。信じられないようなゴールがいくつも決まり、まさに熱狂的で、最高の体験だったよ。これ以上ないほどの出来だった」とコメント。強豪オランダを大量5得点で粉砕した自らのチームを称えた。

FIFAワールドカップ2026でラウンド32敗退という不本意な結果に終わった後、ユリアン・ナーゲルスマン前監督の後任となったクロップ監督。かつてドルトムントやリヴァプールに栄光をもたらした名将に期待されているのは、ワールドカップで直近3大会連続早期敗退に終わっているドイツにかつての強さを取り戻すことだ。初陣からの6試合を3勝2分1敗という成績で終えた指揮官は、チームにさらなる成長を求めている。

「自信を深め、最高の観客の前で最高のパフォーマンスを発揮することができた。このチームで取り組むのは本当に楽しく、非常に特別な選手たちが集まっていると感じている。だが、これはまだ始まりに過ぎない。6試合を終えた段階では、目指すべき場所に到達したとは言えないし、改善すべき点はまだまだたくさんある。自分たちで高いハードルを設定したのだから、これからはそれを超え続けなければならない」

【ハイライト動画】ドイツが圧巻の5発快勝！ オランダとの強豪対決制して首位浮上