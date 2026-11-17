







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの山川穂高内野手が16日、自身のインスタグラムを更新。無償トレードで横浜DeNAベイスターズへの移籍が決まった嶺井博希捕手に感謝の言葉を送り、複数人で撮影した集合写真を公開した。



山川は「3年間 1ミリも何喋ってるかわからんかったけど 本当にありがとう！！！」と、ユーモアを交えながら感謝を表現。さらに「嶺井さん 横浜行っても飯いこーやしょーなし！」とつづり、移籍後も交流を続けることを呼びかけた。



投稿された写真には、飲食店で山川、嶺井、今宮健太内野手ら6人が笑顔を見せる様子が収められている。山川は複数のハッシュタグも添え、親交のある仲間たちとのひとときを公開した。



嶺井は2013年ドラフト3位でDeNAに入団。2022年オフに国内フリーエージェント（FA）権を行使してソフトバンクへ移籍し、2023年からプレーしていた。今季は一軍出場がなかったものの、2025年には63試合に出場している。



今月10日には、無償トレードで古巣DeNAへ復帰することが両球団から発表された。背番号は「99」に決定している。





























【実際の投稿】嶺井がワインを持ってポーズ！豪華集合ショットがこちら



山川穂高の公式インスタグラムより





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