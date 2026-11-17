







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、故障に苦しんだ今季について「個人的には良いシーズンではなかった」と振り返った。MVP最終候補に入る成績を残しながらも、後半戦とポストシーズンで本来の力を発揮できなかったことに強い悔しさをにじませている。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が11月13日（日本時間14日）に言及した。



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今季はドジャース加入後初めて、開幕から本格的な二刀流としてシーズンを完走することを目指していたが、故障によって計画は崩れた。



7月上旬には膝の故障によって投手としての登板を中断。その後も膝に加えて上腕二頭筋の問題を抱え、後半戦は思うようなパフォーマンスを発揮できなかった。



大谷は「正直、チームはポストシーズンであまり良い結果を残せなかった」としたうえで、「個人的にもシーズン全体のパフォーマンスにはフラストレーションがあった。一言で言えば、個人的には良いシーズンではなかった」と語った。



心配される大谷の怪我の状態について、コロマ氏は「今季、彼は本来の力を発揮できなかったが、MLBのロックアウトが迫っているためオフシーズンが長期化する可能性がある。このスーパースターには今後数ヶ月間、調子を取り戻す時間がある」と言及した。



シーズンを通して怪我に苦しんだ大谷。来季こそ二刀流でシーズンを走り抜けるためにも、長期化の懸念があるロックアウト期間をうまく使い、万全なコンディションで来季を迎えてほしい。











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