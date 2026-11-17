







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、チームの高齢化が進んできていることが問題視されている。今オフ補強では若返りを図りたいところだが、米メディア『ドジャースネイション』は、34歳のムーキー・ベッツ内野手の後釜候補について言及している。



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獲得候補と目されているのは、ヒューストン・アストロズ所属で29歳のジェレミー・ペーニャ内野手。メジャーデビューした2022年から今季まで、5年連続で2ケタ本塁打・2ケタ盗塁をクリアしている右の好打者だ。



同メディアは「ドジャースには今オフ、戦力編成において取り組むべき課題がいくつかあるが、ダグ・マケイン記者は遊撃手の問題を解決すべきだと考えている。同記者はベッツの後任候補として、ペーニャの獲得を目指すべきだと提案した」と言及。



続けて、「ボビー・ウィットJr.内野手を獲得できれば夢のようだが、それは現実的ではない。だが、ドジャースには遊撃手が必要だ。ベッツが『ほら、僕は遊撃手としてもなかなかやれるだろう』と言うのを、これ以上見続けるつもりはない」、「彼のそばにはこれから、ミゲル・ロハス内野手が四六時中いてくれるわけではない。遊撃手としてのプレーを一から教え、手取り足取り支えてくれた存在がいなくなる。私はただ、彼がシーズンのうち5か月も打撃不振に苦しむ姿をまた見続けたくないんだ」という同記者の見解を伝えている。











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