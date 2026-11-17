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西武OBの岡本篤志氏が自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役を引退した栗山巧氏、楽天の岸孝之投手との3ショットを公開した。



岡本氏は「栗山巧お疲れ様会！ ライオンズのレジェンド2人！」とつづり、写真を投稿。焼き肉店とみられる飲食店で、3人がテーブルを囲み、笑顔で並ぶ姿が収められている。



栗山氏は2001年ドラフト4巡目で西武に入団。球団一筋25年間プレーし、2021年には通算2000安打を達成した。今季限りで現役を引退し、通算2152安打を記録するなど、長年にわたってチームを支えた。



一方、岸は2006年の大学生・社会人ドラフト希望枠で西武に入団。2008年には日本シリーズMVPに輝くなど活躍し、2017年からは楽天でプレーしている。



投稿した岡本氏も西武で救援投手として活躍し、2016年限りで現役を引退。かつて同じユニホームを着て戦った3人が集まり、栗山氏の長年の現役生活をねぎらった。

































【実際の画像】カッコいい！西武OBの貴重な3ショット



岡本篤志氏の公式Instagramより













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