アーセナルがイングランド代表MFデクラン・ライスとの契約延長に迫っているようだ。16日、イギリスメディア『スカイスポーツ』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

現行契約満了まで残り18カ月ほどとなる中、アーセナルは過去数カ月間に渡ってライスとの交渉を進行。ライス本人も「近いうちに新しい契約が結べるはずだ」と明言していたが、ついに新たな条件について合意に達したようだ。

報道によると、新たな契約は2031年6月30日までになるとのこと。給与も大幅に引き上げられ、チーム内最高給を受け取っているイングランド代表FWブカヨ・サカと同等の待遇になるようだ。新たな契約書へのサインは近日中に行われる見通しだという。

現在27歳のライスは2023年夏にクラブ史上最高額の1億500万ポンド（約220億円）でアーセナルへ加入した。以降は大黒柱としてチームを牽引しており、ここまで公式戦通算173試合で22ゴール36アシストをマーク。22年ぶりのプレミアリーグ制覇に大きく貢献したほか、今シーズンもここまで公式戦15試合に出場している。

また、アーセナルはオランダ代表DFユリエン・ティンバーとの契約延長にも近づいている模様。現行契約はライスと同じく2028年6月末までとなっているが、より好条件の新たな契約にサインすることが決定的と見られている。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、ティンバーがアーセナルとの契約延長について口頭合意に達し、ライスと同様に間もなく新たな契約書にサインする見通しと伝えている。

現在25歳のティンバーもライスと時を同じくしてアーセナルへ加入。初年度は長期離脱を余儀なくされたが、2年目以降は右サイドバック（SB）を主戦場に活躍し、ここまで公式戦通算105試合出場7ゴール11アシストという成績を残している。