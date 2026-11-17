「レグザ2026 ブランド戦略・新製品発表会」が17日に都内で行われ、Snow Manの目黒蓮が登壇した。

目黒蓮

目黒蓮、2026年の残りの期間にやりたいことを語る

イベント後半、2026年の残りの期間について聞かれると、目黒は「ファンの皆さんと一緒に過ごす時間とかも、まだまだ今年もありますし、来年もありますし。そういう時間を大事にしていけたらいいなって」と回答。

続けて、「今ツアー中なんですけど、いっぱいファンの皆さんに手を振りたいなと思って」と話すと、司会者から会場の人たちにお手振りをお願いされる場面も。これに目黒は「ファンの方います(笑)? いたら手を振るんですけど(笑)」と優しい笑顔で確認しながら、手を振って、会場をほっこりとさせた。また、目黒は「自分の腕がもう限界を迎えても、振り続けたいなっていうか。振るためにカナダで腕トレしてきたので」と語った。

2026年を「次世代映像技術RGB Mini LED元年」と掲げ、RGB Mini LED搭載商品を国内市場へ投入してきたTVS REGZA。普及が進み多種多様なRGB Mini LED技術が誕生する中、レグザが目指す圧倒的な映像体験を明確に定義し、ユーザーへと届けるため、新たなコミュニケーションワード「Pure RGB」の導入を決定した。発表会では、石橋泰博取締役副社長が、「Pure RGB」導入の狙いや今後の事業戦略に加え、当社が以前より取り組んでおります新規カテゴリ商品などについて説明した。