今季、悲願の初優勝を飾ったミルウォーキー・ブルワーズ。だが、選手に支払った年俸の総額はメジャー30球団の中で19番目にすぎない。チームを頂点へ導いたのは、相場に比べて驚くほど安く雇われていた選手たちだった。その“格安軍団”に、今オフ一気に昇給の波が訪れている。来季の年俸はいくら膨らむのか。主力を引き留め続けることはできるのか。世界一チームのお金の事情を追った。

[caption id="attachment_299179" align="aligncenter" width="1200"] 歓喜に沸くブルワーズナイン【写真：Getty Images】[/caption]

今季103勝59敗でナ・リーグ中地区を制し、ワールドシリーズではタンパベイ・レイズを4勝1敗で下したミルウォーキー・ブルワーズ。球団として初めて頂点に立ったチームだが、かけたお金は決して多くない。

米データサイト「スポットラック」によると、今季の年俸総額は約1億4000万ドル前後。1ドル155円として日本円に直すと約215億円で、30球団中19位にとどまる。大谷翔平選手や山本由伸投手が所属するロサンゼルス・ドジャースは約3億3930万ドルで、ブルワーズはその半分にも満たない。

ワールドシリーズで戦ったレイズの年俸総額も約9562万ドルと、ブルワーズをさらに下回る。今年の頂上決戦は、年俸総額で下位の2球団による対決だった。

しかも、世界一の主役となったのは高額年俸の選手ではなかった。

今季16勝5敗、防御率1.80でナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたジェイコブ・ミジオロウスキー投手の年俸は78万8300ドル、約1億2200万円。ワールドシリーズMVPのウィリアム・コントレラス選手は940万ドル、約14億6000万円。ナ・リーグ優勝決定シリーズMVPのジェイク・バウアーズ選手は270万ドル、約4億2000万円だった。

3人を合わせても約1289万ドル。球団最高年俸のクリスチャン・イエリッチ選手1人の2600万ドルの、半分にも届かない。

ところが今オフ、この“格安軍団”の年俸が大きく動き始めている。背景にあるのは、米球界ならではの3つのルールだ。

1つ目は球団オプションだ。翌年の年俸をあらかじめ決めておき、その契約を結ぶかどうかを球団側が選べる仕組みで、ブルワーズは11月2日、コントレラス選手の来季の球団オプションを行使した。来季年俸は1550万ドル、約24億円。今季から610万ドルの昇給となる。

2つ目は年俸調停だ。メジャー在籍3年以上6年未満の選手などは、球団と年俸で合意できなければ第三者の調停に持ち込める。成績が年俸に反映されやすく、米メディア「MLBトレードルーマーズ」によると、10月時点でブルワーズには来季の調停資格を持つ選手が16人いた。

代表例が二塁手のブライス・トゥラング選手だ。今季は151試合で打率.268、21本塁打、100打点、19盗塁をマークし、ゴールドグラブ賞にも選ばれた。今季年俸は415万ドルだったが、同メディアの予測では来季は950万ドル、約14億7000万円。2倍以上に跳ね上がる見込みだ。

3つ目はクオリファイング・オファーだ。FAとなる選手に、球団が年俸上位125人の平均額をもとにした1年契約を提示する制度で、今オフの金額は2315万ドル、約35億9000万円。選手が断って他球団と契約すれば、元の球団はドラフト指名権を補償として受け取れる。

ブルワーズはバウアーズ選手にこのオファーを提示した。だが、バウアーズ選手は4年総額5800万ドル、約90億円でボストン・レッドソックスと合意したと報じられた。年平均にすると1450万ドル、約22億5000万円で、今季年俸の約5.4倍にあたる。2025年シーズン前にはマイナー契約で再出発した選手が、わずか2年で大型契約をつかんだことになる。

では、来季の年俸はどれだけ膨らむのか。

コントレラス選手とトゥラング選手の昇給分だけで1145万ドル、約17億7000万円。さらに、コントレラス選手を除く調停対象15人の予測年俸を合計すると約4450万ドル、約69億円に達し、今季の年俸総額の3割を超える計算だ。

ただ、これはあくまで予測をもとにした計算で、実際の金額は交渉や調停の結果しだいで変わる。米国時間12月1日には現行の労使協定が期限を迎え、制度そのものが変わる可能性もある。

活躍した選手ほど高くなり、やがてチームを去っていく。それは資金力で劣るブルワーズが繰り返してきた歴史でもある。2024年には遊撃手のウィリー・アダメス選手がクオリファイング・オファーを断り、サンフランシスコ・ジャイアンツと7年総額1億8200万ドル、約282億円の大型契約を結んだ。

コービン・バーンズ投手、デビン・ウィリアムズ投手、フレディ・ペラルタ投手も、契約最終年を前にトレードで放出されている。

一方で、高騰する前に手を打った例もある。2023年12月、ブルワーズはメジャー出場がなかった当時19歳のジャクソン・チョウリオ選手と8年総額8200万ドルの契約を結んだ。デビュー前の選手としては史上最高額だった。

そのチョウリオ選手は今季、打率.291、25本塁打、23盗塁でゴールドグラブ賞を受賞したが、年俸は700万ドル、約10億8500万円にとどまる。早めの長期契約が、主力を“格安”のまま手元に残すことにつながっている。

次の焦点はミジオロウスキー投手だろう。まだ調停資格がなく、2031年まで球団が保有できるが、米メディアによると7月の時点で長期契約の交渉は始まっていなかった。サイ・ヤング賞右腕の年俸が跳ね上がる前に、球団は手を打てるのか。

安く見つけて、育てて、勝つ。そのやり方で頂点に立ったブルワーズにとって、このオフの“お金の使い方”は、2度目の世界一に向けた最初の勝負になる。

【関連記事】

【了】