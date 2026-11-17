クリスタル・パレスは16日、トーマス・フランク氏がトップチームの新監督に就任することを発表した。契約期間は2029年6月30日までとなっている。

冨安健洋と鎌田大地も所属するクリスタル・パレスは今夏、オリヴァー・グラスナー元監督（現：ノッティンガム・フォレスト）の退任に伴い、ピエール・サージュ前監督を招へい。しかし、プレミアリーグ開幕からの10試合で24失点と守備が崩壊し、2勝1分7敗の最下位でインターナショナルマッチウィークを迎えると、現地時間12日付で指揮官を解任した。

後任となったフランク氏はデンマーク出身の現在53歳。母国のアンダー世代の代表やブレンビーを率いた後、2018年10月から7年近くに渡って指揮を執ったブレントフォードでは、クラブ史上初のプレミアリーグ昇格に導くなど手腕を発揮した。昨年夏にはトッテナム・ホットスパーの監督に就任したが、リーグ戦26試合で7勝8分11敗と成績が伴わず、わずか7カ月あまりで解任。以降はフリーとなっていたが、約9カ月ぶりの現場復帰が決まった。

フランク氏の招へいに際し、クリスタル・パレスのスティーブ・パリッシュ会長は「トーマスをクラブに迎え入れることができ、大変嬉しく思っている。彼は勝利できるチームを作り上げ、選手を成長させてきた確かな実績を持っており、我々のクラブに最適な人物だ。プレミアリーグにおけるトーマスの豊富な景観が、今シーズンの残り期間で我々が目標を達成する助けになると確信している」と期待を寄せた。

また、フランク氏も「この素晴らしいクラブの監督に就任できたことを光栄に思うし、今から非常に楽しみにしているよ。クリスタル・パレスはイングランド、そしてプレミアリーグにおいて象徴的なクラブだ。選手たち、そしてクラブに関わるすべての人々を支えるために全力を尽くす。みんなと会えるのを楽しみにしているよ」と新天地での意気込みを示している。

クリスタル・パレスはインターナショナルマッチウィーク明け初戦となる現地時間21日のプレミアリーグ第11節で、坂元達裕が所属するコヴェントリーと対戦する。

【公式発表】冨安健洋＆鎌田大地所属のパレス、新監督はフランク氏に決定！