欧州サッカー連盟（UEFA）は16日、フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長を国際サッカー連盟（FIFA）会長選挙の候補者として擁立することを発表した。

来年3月にFIFA会長選挙を控える中、現職のジャンニ・インファンティーノ会長はFIFAワールドカップ2026で物議を醸したアメリカ代表FWフォラリン・バログンに対する出場停止処分への執行猶予、さらにはワールドカップを含む主要大会の商業権の一部を民間投資家に売却するというFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）設立計画をめぐって批判に晒されており、欧州を中心にFIFAの意思決定プロセスを含めたガバナンスを問題視する声が相次いでいる。

しかし、インファンティーノ会長は南米やアフリカ、アジアで幅広い支持を集めており、4期目の再任が有力視されている状況。日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長が出馬を表明する中、UEFAもインファンティーノ会長に対する有力な対抗馬を立てるべく水面下で動き続けていた。

かつて名古屋グランパスやアーセナルを率いたアーセン・ヴェンゲル氏の立候補は実現しなかったが、UEFAはFFFのディアロ会長を擁立することに。アレクサンデル・チェフェリン会長主導で開催された会議において、UEFA執行委員会およびFIFA評議会に所属する各国協会は、ディアロ会長にFIFA会長選挙への立候補を要請するとともに、満場一致で全面的な支持を約束したという。

ディアロ会長もUEFAからの要請を受諾。現地時間17日火曜日に開催されるFFF執行役員会の会議において、FIFA会長選挙への立候補が正式承認される見通しだ。

UEFAはディアロ会長の擁立に際して次のように発表している。

「FIFAの運営のあり方に対して深刻な懸念が示される中、各国のサッカー協会は、世界のサッカー界における結束と信頼に再構築を求めている。また、世界各地域におけるサッカーの発展をその使命の中心に据え、最高水準のガバナンスを維持し、加盟協会や各大陸連盟、そしてサッカーに関わるすべてのステークホルダーと緊密に連携するFIFAの実現を求めている。各協会は、こうした目標を達成するために必要なリーダーシップをフィリップ・ディアロ氏が発揮してくれるものと全面的に信頼を寄せている」