「初めは良かったですけど、5月6月くらいからなかなか試合に出られない状況が続いていたので、1年間一軍にいましたけど、悔しかったかなと思います」

ロッテの松川虎生は今季をこのように総括した。

松川は2023年以来の開幕一軍を掴むと、3月27日の西武との開幕戦に『8番・捕手』でスタメン出場し、0－0の2回二死二塁の第1打席、「とにかく必死に打ちました。先制することができて良かったです」と、渡邉勇太朗が1ボール1ストライクから投じた3球目のストレートをセンター前にチーム今季初得点となる適時打。続く1－0の4回一死満塁の第2打席、「ゲッツーだけ打たないように考えていました。結果ゴロになってしまいましたが、押し込めたかなと思います」と渡邉勇太朗の初球のストレートをレフト前に2打席連続となる適時打を放った。守っても、先発・毛利海大、高野脩汰、ロング、鈴木昭汰、横山陸人の5投手を好リードし、チームを今季初勝利に導いた。

4月1日の日本ハム戦では、移籍後初先発となったジャクソンに対し、1巡目はストレートとチェンジアップ中心で組み立てると、2巡目以降はナックルカーブを織り交ぜ、日本ハム打線の的を絞らせず、5回1被安打無失点でジャクソンの移籍後初勝利に大きく貢献。

4月7日のオリックス戦では、5回に宗佑磨、6回に西川龍馬の盗塁を刺した。このオフはWBC日本代表の中村悠平（ヤクルト）、坂本誠志郎（阪神）らと自主トレを行い、スローイングを磨き、中村と坂本からスローイング際の足の運びを教えてもらった。シーズンが始まってから、練習を積んできた足の運びの部分をうまく出せている感じがあるようだ。

4月10日の西武戦では、今季先発となった河村説人を右打者のインコースにストレートを積極的に投げ込ませ、6回1失点にまとめるなど好リードが光った。

「まっすぐあっての変化球だと思っているので、基本的にはピッチャーの良い球を。まずは真っ直ぐで押していきながら、変化球でしっかり打ち取れるところは打ち取るという感じなので、変化球でボール、ボールとなるのはバッテリーとしても苦しいと思う。ストライク先行で進めていくことを心がけているをやっています」

3・4月は15試合でスタメンマスクを被ったが、佐藤都志也の打撃が復調した5月は、スタメンマスクは5試合。5月8日のソフトバンク戦では、「なんとか塁に出て、下位が出て上位に繋ぐことが大事だと思っているので、なんとか塁に出ることを意識してやっています」と、0－0の3回無死走者なしの第1打席、上沢直之に対し1ボール1ストライクから3球目のストレートを三塁ライン際にセーフティバント。相手の意表をつくバント安打でチャンスを作った。

8月に10試合スタメンマスクを被ったが、5月以降は先発出場が22試合だった。ベンチで戦況を見守ることが多くなった中で、「試合をしっかりまずは見ながら、自分だったらというのを考えてというのと、バッターの反応、キャッチャー守っている時とベンチで見る時はベンチが見やすいと思っているので、バッターの反応を見ながら、そこを重点的に見ているのかなと思います」と、いつ出番が来てもいいように準備してきた。

打席に立つ機会が限られる中で、一軍登録ながら二軍戦にも出場し、6月16日のオイシックス戦で1安打、翌17日のオイシックス戦で2安打、そして7月11日のハヤテ戦、0－1の5回無死一、二塁の第2打席、佐藤宏樹が3ボール2ストライクから投じた6球目のカットボールを右中間に放った2点適時打は良かった。

「ファームですけど、なんとか自分のタイミングで打てているかなと思います。仕留めきれない部分があるので、タイミング、始動の部分は見返しながら、やっていければなと思います」

一軍の試合前練習でも、「なかなか試合で打席に立つことが少ないですけど、練習から試合を意識しながら、どんどん自分の出力を練習で出すことを大切にしてやっています」と、試合を想定して打撃練習に励んできた。

7月16日の西武戦、『8番・捕手』でスタメン出場すると、0－0の3回無死走者なしの第1打席、渡邉勇太朗が1ボールから投じた2球目のカットボールをレフト前に弾き返し、西川史礁の先制打につなげた。4－2の9回一死走者なしの第4打席、森脇亮介が1ボールから投じた2球目のストレートをライト前に弾き返しマルチ安打を達成。

スタメン出場機会を増やした8月は打撃は月間打率.115と苦しんだが、3度盗塁を刺した。今季は盗塁阻止率が向上し.333をマーク。

盗塁阻止率が高かったのは、捕ってからのスピード、足の運びがしっかりとできていたからなのだろうかーー。

「そうですね、いつでも走ってくると思って構えだったり、意識してやっています。練習から常に試合のことをイメージしながら、試合にきたときにやっていることを自然と出せているところはすごく今までやっていることが出せているかなと思います」

試合に出場するために、「バッティングと守備は盗塁阻止率というところと、それをやっていければなと思っているので、まずは守備を上手くいきながら、バッティングを頑張っていければなと思います」と意気込んだ。

来年は「1年間一軍にいながら、今年以上の成績を残せて、チームに貢献できるように頑張りたいと思います」と決意を述べた。

取材・文＝岩下雄太