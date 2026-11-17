UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第6節が現地時間16日に行われ、ドイツ代表とオランダ代表が対戦した。

ユルゲン・クロップ監督のもとで再出発したドイツはここまで2勝2分1敗。前節はセルビア代表を3－1で下して準々決勝進出へ望みを繋いだ。一方、オランダはシャビ・エルナンデス新監督のもとで好スタートを切り、ここまで3勝2分無敗で首位に位置。アウェイに乗り込む今節は引き分け以上で首位通過が確定する状況となっている。

一進一退の攻防が続く中、41分にホームのドイツが先手を取る。自陣でのボール奪取から丁寧にパスを繋いで攻め込むと、左サイドでボールを受けたデリー・シェアハントがカットインから右足を一閃。強烈なシュートがゴール右隅へ突き刺さり、代表初ゴールでチームに先制点をもたらした。

1点リードで前半を終えたドイツは、後半に入って勢いを増す。まずは60分、シェアハントとのワンツーで中央へ侵入したフロリアン・ヴィルツが一度はボールを失うも、デンゼル・ダンフリースから素早く奪い返し、深い切り返しからミドルシュート。左足から放たれた一撃は左ポストを叩いてからネットを揺らす。その5分後にはブラヤン・グルダのフリーキックからニコ・シュロッターベックがヘディングシュートを叩き込み、リードを3点に広げた。

ドイツはさらに畳み掛ける。71分、右サイドのスペースでボールを受けたグルダがゆったりとしたドリブルから一気に加速して相手を抜き去ると、ゴール前マイナスへの折り返しをヴィルツがダイレクトボレーで沈めて4点差。その6分後にはグルダとジョシュア・キミッヒの連携で右サイドを崩しゴール前へ折り返し、シェアハントのシュートがポストに当たったこぼれ球をグルダが蹴り込みネットを揺らした。

試合は5－0で終了し、ドイツが強豪国対決で大勝を収めた。グループA2第6節のもう1試合はギリシャ代表がセルビア代表に1－0で勝利。この結果、すでに最下位が確定していたセルビア代表以外の3チームが勝ち点「11」で並んだが、得失点差でドイツ代表が1位、オランダ代表が2位となり準々決勝進出を決めている。

【スコア】

ドイツ代表 5－0 オランダ代表

【得点者】

1－0 41分 デリー・シェアハント（ドイツ代表）

2－0 60分 フロリアン・ヴィルツ（ドイツ代表）

3－0 65分 ニコ・シュロッターベック（ドイツ代表）

4－0 71分 フロリアン・ヴィルツ（ドイツ代表）

5－0 77分 ブラヤン・グルダ（ドイツ代表）

【ハイライト動画】ドイツが圧巻の5発快勝！ オランダとの強豪対決制して首位浮上