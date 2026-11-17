◆12月に権利が確定する食品優待株3選

株主優待には、普段の食生活で利用できる食品を受け取れるものもあります。今回は2026年12月末に株主優待の権利が確定する、カンロ＜2216＞、ユニカフェ＜2597＞、ニチレイ＜2871＞を取り上げます。

3社とも自社商品などがもらえる制度ですが、必要株数は100株から500株まで異なります。また、長期保有によって優待内容が充実する企業もあります。

12月末の優待を取得するには、12月28日（月）の権利付き最終売買日までに購入し、同日の取引終了時点で必要株数を保有する必要があります。

◆カンロは300株で1000円相当のお菓子

カンロ＜2216＞は、「カンロ飴」「ピュレグミ」「金のミルク」などを展開する菓子メーカーです。株主優待は毎年12月末に300株以上を保有する株主が対象です。

300～1799株では1000円相当、1800～2999株では2000円相当、3000株以上では3000円相当の自社商品などが用意されています。

優待品は「カンロバラエティセット」「ヒトツブカンロ満喫セット」の2種類のお菓子のセット、または同額の国連WFP協会の学校給食支援への寄付から選べます。個々のお菓子を自由に選ぶ方式ではありません。

3000株以上を3年以上継続保有した場合は、優待が5000円相当に増えます。

ただし、3000株を現在保有しているだけでは長期優遇の対象になりません。6月末と12月末の株主名簿に、同じ株主番号で所定の株数を連続7回以上記録されていることが条件です。判定株数は原則3000株以上ですが、2025年6月末までの記録は1000株以上で判定されます。

通常の300株優待には最低継続保有期間の条件がないため、2026年11月に初めて購入しても対象になり得ます。

なお、11月2日の終値は1株1046円で、300株の購入金額は31万3800円です。

◆ユニカフェは100株で2000円相当のコーヒー

ユニカフェ＜2597＞は、業務用や家庭用のコーヒーの製造・販売などを手掛けています。株主優待は毎年12月末に実施しており、100株以上を保有する株主が対象です。

100株以上1000株未満で継続保有5年未満の場合、2000円相当のコーヒー製品詰め合わせが贈られます。5年以上継続保有すると2500円相当になります。

また、1000株以上では、5年未満で3000円相当、5年以上で3500円相当です。

長期保有は、毎年12月末の株主名簿に同じ株主番号で100株以上の保有が6回以上連続して記載されていることなどが条件です。

通常の100株優待には最低継続保有期間の条件はありません。2026年11月に新たに購入する人も、12月末に100株以上を保有すれば対象になり得ます。優待品の発送は、翌年2～3月ごろを予定しています。

なお、11月2日の終値は1株1425円で、100株の購入金額は14万2500円です。

◆ニチレイは500株で2500円相当の食品セット

ニチレイ＜2871＞は、冷凍食品や加工食品などを手掛ける食品大手です。同社は2026年1月に株主優待制度の導入を発表しました。当初は3月末を基準日としていましたが、決算期を3月から12月へ変更することに伴い、2026年12月末から優待の基準日も変更しています。

優待の対象は500株以上の株主です。継続保有3年未満では2500円相当、3年以上では3500円相当のグループ商品詰め合わせを受け取れます。

公式Webサイトに掲載された2026年の優待では、冷凍食品セットか常温食品セットを選べる内容となっています。ただし、12月末基準分の具体的な商品については、今後の案内を確認する必要があります。

長期保有の判定では、同じ株主番号で500株以上の保有が連続7回以上記録されていることが基本です。2026年9月末までの保有履歴は3月末・9月末の記録を用い、その後は6月末・12月末の記録を用いて判定します。このため、決算期変更前の保有履歴がリセットされるわけではありません。

一方、3年未満の通常優待には最低継続保有期間の条件がありません。

なお、11月2日の終値は1株2152円で、500株の購入金額は107万6000円です。

◆必要投資額と長期保有条件を比較

3社の最低必要株数と優待内容を比較すると、カンロは300株で1000円相当のお菓子のセットなど、ユニカフェは100株で2000円相当のコーヒー製品、ニチレイは500株で2500円相当の食品セットです。

購入金額は、ユニカフェが14万2500円、カンロが31万3800円、ニチレイが107万6000円となっています。

また、3社とも通常優待には最低継続保有期間の条件がありません。一方、長期保有による優遇を受けるには、それぞれ所定の保有履歴が必要です。

優待品は、商品価格に換算した額面だけでなく、普段の生活で利用するかどうかも重要です。食品セットの具体的な内容が変更されることもあります。

株主優待だけを目的に投資すると、株価下落によって優待の価値以上の損失が生じる可能性もあります。必要投資金額と企業業績を併せて確認しましょう。

※優待内容は2026年11月3日時点の公表情報に基づきます。購入金額は11月2日終値で計算し、売買手数料などは含みません。優待品の具体的な内容は変更される可能性があります。詳細につきましては、各社が発表している株主優待内容をご確認ください。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）