スシローは11月10日、自宅に商品を届けるECサイト「おうちにお届け『スシロー公式オンラインストア』」をオープンした。スシローが厳選した海鮮やサイドメニュー、デザートなどを年間を通して購入でき、全国の自宅で受け取れる。

スシロー公式オンラインストア

これまでも年末年始に向けて、厳選食材を店舗で受け取れる「スシロー市場」を展開してきたが、今回のオンラインストアでは、時期を問わず商品を注文できる。店舗でも販売している商品から、スシローならではの厳選食材まで幅広く取りそろえる。

本鮪ねぎとろやハンバーグ、赤えびなどを販売

掲載商品の一例として、「天然 本鮪ねぎとろ」(2,280円)を販売する。内容量は300gで、本鮪ならではの濃厚な旨みとコク、上質な脂の甘みが特徴。丼ものなら約3杯分の量があり、手巻きすしにも使えるという。

天然 本鮪ねぎとろ 2,280円

「こだわりハンバーグ」(1,760円)は、40gのハンバーグが20個入った大容量パック。スシローの店舗で提供しているハンバーグと同等のおいしさを自宅でも楽しめる商品だという。肉の挽き方と練り方を変えた二層構造で、外側をしっかり練り込んで肉汁を閉じ込め、内側はふっくらジューシーに仕上げている。

こだわりハンバーグ 1,760円

「赤えび 剥き身 生食用」(1,580円)は、内容量300g。製造過程で身が切れてしまった赤えびを集めたブロークンパックで、形は不揃いながら、旨みやとろけるような甘みは正規品と変わらないという。頭・殻・尻尾に加え、背ワタも取り除いた状態で届くため、解凍後すぐに食べられる。なお、要冷凍商品で、-18℃以下での保存が必要となる。

赤えび 剥き身 生食用 1,580円

商品はヤマト運輸のクール宅急便または宅急便で配送する。別途送料がかかり、配送先は日本国内に限られる。なお、伊豆諸島や小笠原諸島など、一部クール便に対応していない地域では冷凍商品の注文を受け付けていない。

販売状況や取り扱い商品は、スシロー公式オンラインストアで確認できる。