千寿製薬は、要指導医薬品の点眼液「マイティアルミファイ」について、10月20日からAmazon.co.jpでオンライン販売を開始した。

同商品は、日本で初めて充血除去成分「ブリモニジン酒石酸塩」を配合した点眼液。これまでは薬剤師が在籍する全国のドラッグストアで販売していたが、要指導医薬品のオンライン販売が可能になったことを受け、Amazon.co.jpでも取り扱いを始めた。

マイティアルミファイ

「マイティアルミファイ」がAmazonで購入可能に

「マイティアルミファイ」は、目の疲れやコンタクトレンズなどの外的刺激、目のかわきといった原因による、疾患によらない結膜充血に使用できる点眼液。1回1滴で効果を発揮し、気になる充血に速く効いて、クリアな瞳に導くという。清涼感のない、やさしいさし心地も特徴としている。

有効成分は、ブリモニジン酒石酸塩。1mL中に0.1mgを含有し、効能は結膜充血。用法・用量は15歳以上の成人が1回1滴、1日4回まで。点眼間隔は4時間以上あける必要がある。容量は2.5mLと5mLの2種類で、メーカー希望小売価格は「マイティアルミファイ 2.5mL」(2,178円)、「マイティアルミファイ 5mL」(3,828円)。

マイティアルミファイ

購入時は薬剤師とのビデオ通話が必要

今回のオンライン販売では、対面販売と同様に、要指導医薬品の適正販売ルールに基づいて薬剤師が対応する。購入時には、ビデオ通話を通じて健康状態などを確認し、商品の使用可否を判断したうえで、情報提供や服薬指導を行う。

購入する際は、まずAmazon.co.jpの「ご使用者状態チェック」に使用者本人が回答し、注文を確定する。その後、画面に表示されたURLから薬剤師とのビデオ通話に進み、回答内容を確認しながら使用できるかどうかの判断を受ける。使用可能と判断された場合は、商品についての情報提供と服薬指導が行われ、完了後に商品が発送される。

なお、容量にかかわらず、1回の購入で注文できるのは1個まで。注文手続きは好きな時間に行えるが、薬剤師とのビデオ通話は営業時間中に実施する必要がある。ビデオ通話が完了しない場合、注文はキャンセルとなる。