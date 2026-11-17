“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。11月14日（土）の放送では、株式会社アート 取締役専務執行役員 営業企画推進部長 田村和寛さんをゲストにお迎えして、クラウド型入退室管理システム「ALLIGATE（アリゲイト）」について伺いました。

◆株式会社アートが進める事業の変革

佐原：株式会社アートは1976年創業。オフィスビルから公共施設まで、さまざまな施設向けの入退室管理システムを開発・製造・販売するセキュリティ製品メーカーです。そこで今回は、株式会社アートの田村さんにお越しいただき、お話を伺います。

田村：おかげさまで、我が社は今年で50周年を迎えました。私たちは、物理的な鍵やカードを使ったシステムを手がけるメーカーとして成長してきました。昨今、社会のニーズは大きく変わりました。我が社もそれにあわせて事業のあり方を大きく変化させていった結果、ここ10年で売上は2倍、利益は9倍に拡大しました。

その大きな原動力となったのは、セキュリティシステムをサブスクで提供する新しいビジネスモデルです。クラウドを活用し、月額の固定料金で導入できる“鍵のサブスク”こと「ALLIGATE」です。

このサービスが急成長している背景には、企業側のクラウド利用に対する心理的なハードルが下がったことなどがありますが、「省力化・省人化」を求める大きな時代の流れが後押しをしてくれています。時代のニーズをいち早くキャッチアップできたことが、事業の成長につながったと考えています。

そしてこの度、12月2日（水）から4日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される「第11回 JAPAN BUILD TOKYO」内の「第11回 スマートビルディング EXPO」に出展し、セキュリティシステムの分野で、“こんなのがあったらいいな”と思っていただけるような新たな提案を発表します。

佐原：田村さん、ありがとうございました。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness