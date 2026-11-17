◆株式会社アートが進める事業の変革
佐原：株式会社アートは1976年創業。オフィスビルから公共施設まで、さまざまな施設向けの入退室管理システムを開発・製造・販売するセキュリティ製品メーカーです。そこで今回は、株式会社アートの田村さんにお越しいただき、お話を伺います。
田村：おかげさまで、我が社は今年で50周年を迎えました。私たちは、物理的な鍵やカードを使ったシステムを手がけるメーカーとして成長してきました。昨今、社会のニーズは大きく変わりました。我が社もそれにあわせて事業のあり方を大きく変化させていった結果、ここ10年で売上は2倍、利益は9倍に拡大しました。
その大きな原動力となったのは、セキュリティシステムをサブスクで提供する新しいビジネスモデルです。クラウドを活用し、月額の固定料金で導入できる“鍵のサブスク”こと「ALLIGATE」です。
このサービスが急成長している背景には、企業側のクラウド利用に対する心理的なハードルが下がったことなどがありますが、「省力化・省人化」を求める大きな時代の流れが後押しをしてくれています。時代のニーズをいち早くキャッチアップできたことが、事業の成長につながったと考えています。
そしてこの度、12月2日（水）から4日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される「第11回 JAPAN BUILD TOKYO」内の「第11回 スマートビルディング EXPO」に出展し、セキュリティシステムの分野で、“こんなのがあったらいいな”と思っていただけるような新たな提案を発表します。
佐原：田村さん、ありがとうございました。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness