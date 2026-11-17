カンヌ国際映画祭のある視点部門に選出され、世界的に脚光を浴びた日欧6カ国合作の映画『タイタニック・オーシャン』の日本公開が2027年1月29日に決定した（配給：ハピネットファントム・スタジオ）。本作は、ギリシアで開催されている第67回テッサロニキ国際映画祭にて、コンスタンティナ・コヅァマーニ監督が新人監督賞を、主演の佐々木ありさが最優秀主演女優賞を、さらに最優秀芸術貢献賞を受賞という快挙を成し遂げている。
『タイタニック・オーシャン』は、マーメイド・ショーで活躍するプロの人魚を育成する海辺の全寮制のスクールを舞台に、仲間でありライバルである少女たちの姿を、ギリシャ神話に登場するセイレーンの物語になぞらえたダークな青春映画。監督は、短編・中編作品がカンヌ、ベネチア、ベルリンの3大国際映画祭で上映され、世界中から熱い視線を集めてきたギリシャの映像作家、コンスタンティナ・コヅァマーニ。本作で待望の長編デビューを飾った。
本作は、本年度の第79回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に選出され、上映後には11分間におよぶ熱狂的なスタンディングオベーションが巻き起こった。さらに、トランシルヴァニア国際映画祭での最優秀監督賞、シッチェス・カタロニア国際ファンタスティック映画祭での最優秀撮影賞など、世界各地の19もの国際映画祭の招待を受け、世界各地を席巻する中、この度のテッサロニキ国際映画祭の3冠を成し遂げた本作は、国境を越えた製作陣の奇跡的な協働から生まれた、映画史に爪痕を残す渾身の意欲作だ。
海辺に佇む全寮制スクール。そこでは少女たちが、プロの人魚になることを夢見て日々訓練に励んでいる。水中で息を止め、尾ひれを自在に操り、泳ぎと歌を磨いていく。同じ屋根の下で眠り、夢を語り合い、笑い合う少女たち。彼女たちはそれぞれのステージネームを名乗り、厳しい訓練を通して、自分だけの「内なる声」を探していく。物静かな少女ディープシーが、ついに自分だけの「誘惑の歌」を見つけたとき、その歌声は人々を狂おしいほどに魅了し始める。しかし、その美しい歌には、彼女自身さえ想像していなかった「破壊的な力」が秘められていた。ここは、夢を叶えるための場所。少女たちはそう信じていた。美しくなればなるほど、何かが壊れていくとも知らずに――。
■出演者
佐々木ありさ
松井遥南
花瀬琴音
室はんな
中村莉久
木越明
メリナ・マルディーニ
東出昌大
真飛聖
■スタッフ
監督・脚本：コンスタンティナ・コヅァマーニ
プロデューサー：マリア・ドランダキ、ニナ・フレーゼ、ラドゥ・スタンク、ルイーサ・ロメオ、小西啓介、大木宏斗
撮影：ラファエル・ヴァンデンブッシュ
照明：金子康博
美術：セバスチャン・ヴォグラー、布部雅人
編集：リヴィア・ネルツォプル、ヴァンサン・トリコン、ジュリー・ウィライ
音楽：パトリシア・フェラグド
録音：リヴィウ・ルプシャ・カス
衣装：齊藤安津菜
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