カンヌ国際映画祭のある視点部門に選出され、世界的に脚光を浴びた日欧6カ国合作の映画『タイタニック・オーシャン』の日本公開が2027年1月29日に決定した（配給：ハピネットファントム・スタジオ）。本作は、ギリシアで開催されている第67回テッサロニキ国際映画祭にて、コンスタンティナ・コヅァマーニ監督が新人監督賞を、主演の佐々木ありさが最優秀主演女優賞を、さらに最優秀芸術貢献賞を受賞という快挙を成し遂げている。

『タイタニック・オーシャン』は、マーメイド・ショーで活躍するプロの人魚を育成する海辺の全寮制のスクールを舞台に、仲間でありライバルである少女たちの姿を、ギリシャ神話に登場するセイレーンの物語になぞらえたダークな青春映画。監督は、短編・中編作品がカンヌ、ベネチア、ベルリンの3大国際映画祭で上映され、世界中から熱い視線を集めてきたギリシャの映像作家、コンスタンティナ・コヅァマーニ。本作で待望の長編デビューを飾った。

本作は、本年度の第79回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に選出され、上映後には11分間におよぶ熱狂的なスタンディングオベーションが巻き起こった。さらに、トランシルヴァニア国際映画祭での最優秀監督賞、シッチェス・カタロニア国際ファンタスティック映画祭での最優秀撮影賞など、世界各地の19もの国際映画祭の招待を受け、世界各地を席巻する中、この度のテッサロニキ国際映画祭の3冠を成し遂げた本作は、国境を越えた製作陣の奇跡的な協働から生まれた、映画史に爪痕を残す渾身の意欲作だ。