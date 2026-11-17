『シックス・センス』（1999）など数々の話題作を世に放ってきた鬼才Ｍ・ナイト・シャマランと、『きみに読む物語』（2005）を生み出したラブロマンスのベストセラー作家ニコラス・スパークスのコラボレーション作品『リメイン』（2027年2月公開 配給：東和ピクチャーズ）の本予告と場面写真2点が公開となった。

『リメイン』は、シックス・センス』（1999）の鬼才Ｍ・ナイト・シャマランと、『きみに読む物語』（2005）や『メッセージ・イン・ア・ボトル』（1999）を生み出したラブロマンスのベストセラー作家ニコラス・スパークスのコラボレーションによるサスペンスとエモーショナルなロマンスが融合した作品。

主役のテイト・ゴードンを演じるのは『ナイトクローラー』（2015）『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）などのジェイク・ギレンホール。ミステリアスなヒロイン・レン役には、Netflixの大ヒットシリーズ『ブリジャートン家』（2020～）で世界的にブレイクし、その華やかさと確かな演技力で注目を集めるフィービー・ディネヴァーが起用されている。

この度、ふたりの運命的な出会いと、その先に待ち受ける超自然的な謎を映し出した本予告映像と、ふたりの関係を映し出す場面写真が公開となった。

本予告映像は、美しい自然に囲まれた海岸沿いの町へと移り住んだ建築家テイトが、新居のドアを開ける場面から始まる。そこには、セーター1枚のラフな姿で料理をする見知らぬ女性の姿が。彼女の名はレン。突然の出会いをきっかけに、ふたりは少しずつ惹かれ合い、穏やかで愛おしい時間を重ねていく。しかし、幸せそうなふたりの日常には、次第に不可解な出来事が忍び寄る。ある夜、テイトがバスルームにいるレンに声をかけると、彼女は突然叫び声を上げ、ナイフを手に襲いかかってくる。驚いたテイトが思わずドアを閉め、再び開けると、そこにいたはずのレンの姿は忽然と消えていた。

一方、レースカーテン越しに向き合うふたりの姿も印象的だ。カーテンの向こうにいるレンがテイトへと手を伸ばしたあと、彼女はどこかに消えてしまう。すぐそばにいるのに、触れることのできないふたり。そのわずかな距離が、互いを想う気持ちと、どこか満たされない切なさを浮かび上がらせる。突然姿を消す彼女、次々と浮かび上がる謎。愛し合っているはずなのに、なぜふたりは一緒にいられないのか――。彼女を愛するほどに深まっていく謎。そして、ふたりを待ち受ける予想もしなかった真実とは――。

ロマンティックで美しい映像の中に、どこか不思議でミステリアスな空気が漂う本予告。シャマランとスパークスの奇跡のタッグが仕掛ける、予測不能な恋の行方に期待が高まる映像となっている。

あわせて公開となった場面写真には、ふたりの関係を象徴するロマンティックな瞬間が切り取られている。レースカーテン越しに静かに見つめ合うテイトとレンの姿は、互いを愛おしく想いながらも、どこか触れ合いきれない距離感を感じさせる一枚。さらに、窓から差し込む柔らかな日差しに包まれ、穏やかに寄り添うふたりの姿も公開された。親密で美しい時間の中に秘められた、ふたりの特別な関係を予感させるカットとなっている。

また、ムビチケ前売券（オンライン）の販売も始まった。価格は一般1,700円となっている。