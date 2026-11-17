バルセロナは現地時間16日、スペイン代表DFパウ・クバルシのメディカルレポートを公表した。クラブは同選手が「股関節屈筋に張りを抱えている」と説明し、今週末に控えるラ・リーガ第13節のビジャレアル戦への出場可否については今後の回復次第で判断するとしている。

クバルシは現地時間15日に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27のイングランド代表戦（●2－3）に先発出場したものの、前半の45分間のみのプレーでベンチに退くことに。試合後、スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督はクバルシの交代理由について「深刻なものではない」とコンディションを説明していた。

また、スペインメディア『マルカ』は「股関節に問題があった。大事には至っていないようだが、バルセロナの医療スタッフは彼の状態を注意深く観察する必要があるだろう」と伝えている。

一方、オランダ代表の活動を離脱していたMFフレンキー・デ・ヨングについては、検査の結果、ビジャレアル戦への出場に問題がないことが確認。さらに、先月21日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節のパリ・サンジェルマン（PSG）戦で負傷していたスペイン代表MFダニ・オルモも、『マルカ』は「月曜日にチームと練習を行い、このまま問題がなければ週末のビジャレアル戦に出場できる見通し」と報じている。

ラ・リーガ第13節バルセロナvsビジャレアルは22日に控えている。