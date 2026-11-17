フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、15日に放送された「私を好きになりたくて～コンプレックスと涙と美の舞台～」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「画面注目度」の高いシーンが明らかになった。

コンテストに出場するミツエさん (C)フジテレビ

2026年10月、ふくよかな女性のためのビューティコンテスト「Today’s Woman」が開かれた。出場者はLLサイズ以上の“プラスサイズ”の服を着る女性たち。16人のファイナリストが、体形にとらわれない自分だけの美しさを表現し、優勝を目指す。

ミツエさん(43)は、子どもの頃から体の大きさを気にし、人目を避けて生きてきた。減量とリバウンドを繰り返しては、自分を責める日々。アーティストとして活動する今も、自信を持てずにいる。審査の要となるスピーチ練習でも、言葉に詰まり涙を流す。

なぜ、自分を語ることが怖いのか。その理由を探すため、幼い頃に暮らした町を約20年ぶりに訪ね、過去の自分と向き合う。

コミュニケーションが苦手なマイマイさん(36)は、周囲になじめず、転職を繰り返してきた過去がある。「自信を持ちたい」と、AIの力も借り、スピーチに自分の思いを込めようともがく。

一方、3歳の娘に「カッコいい母の姿を見せたい」と明るく語るスーさん(32)。育児も大会準備も、自分でやらなければと思ってきたが、優勝経験者への相談を通じ、本当に求めているものを見つめ直す。

「自分を好きになる」ため、迷い、涙しながら、それぞれのコンプレックスと向き合う女性たち。きらびやかな舞台に立つその日、彼女たちはどんな答えを見つけるのか…。

画面注目度が上昇したのは14時22分で66.9％をマーク。ミツエが自らの過去を語る場面だ。「自分をダメだってずっと思ってたし、うまくいってるとは思ってなかったですね。その場しのぎって感じ。人間関係も全然続かなかったんですよ」と語るミツエさんは、自分に自信が持てないまま、求められる姿を演じた結果、7回もの転職を繰り返したという。この告白に、SNSでは「私も、若い頃からコンプレックスだらけだったもんな」と共感する声もあった。

同42分には、最高値となる75.6％を記録。コンテストの審査初日、緊張のあまり審査の部屋から飛び出してしまったファイナリストに、マイマイさんが「自分の言葉で言いたいことを言ったらいいんだよ」とアドバイスを送る場面だ。コミュニケーションが苦手だったマイマイさんが、肩をさすって何度も「大丈夫」と声をかける姿に視線が集まったようだ。

そして終盤の同51分、ミツエさんが40歳以上の部で準優勝を飾った場面で、68.7％に上昇。「本当にやれることやった」と涙するミツエさんだけでなく、コンテストの司会をセイン・カミュが務めていることに反応する投稿も見られた。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「令和の婚活漂流記「特別編」～内田さんの幸せのカタチ～」が、22日に放送される。

コンテストの出場者たち (C)フジテレビ