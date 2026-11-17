「悔しかったですね。素直に“おめでとう”を言えなかった」――Travis Japanの七五三掛龍也が、きょう17日に放送される日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』(毎週火曜24:24～)で、2019年8月8日に開催された東京ドームでのJr.コンサートを振り返る。グループ最大の岐路に立たされた7人に何があったのか。川島如恵留も当時の複雑な心境を明かす。

Travis Japan

「誰も信用できなくなった」忘れられない「8.8」

2022年に全世界配信デビューを果たしたTravis Japan。MCの菊池風磨(timelesz)も「事務所随一」と舌を巻くダンススキルを武器に、ヒップホップやタップダンス、アクロバットなど幅広いジャンルのパフォーマンスでファンを魅了している。

しかし、デビューまでに要した時間は実に10年。長い下積み期間で多くの苦労を経験してきた中でも、グループが最大の岐路に立たされた忘れられない1日があるという。

それは、2019年8月8日に開催された東京ドームでのJr.コンサート。当時、グループ結成からすでに7年がたち、横浜アリーナ公演を成功させるなど勢いを増していたTravis Japan。同じくデビュー前だったSnow ManやSixTONESら、Jr.の人気グループが総出演したコンサートで、デビューを目指す7人の目の前に衝撃的な光景が広がった。

七五三掛龍也は「事前にまったく知らなかった」とした上で、「悔しかったですね。素直に“おめでとう”を言えなかった」と当時の率直な思いを告白。最年長の川島如恵留も「僕が一番冷静じゃなかった。祝いたい気持ちと悔しさとで、すごく揺れ動いた」と振り返る。

メンバー全員が下を向いてしまったあの瞬間、舞台裏では何が起こっていたのか。共に切磋琢磨してきた仲間との逸話や、事務所からの厳しい声、コンサート翌日の決意まで、運命の「8.8」を赤裸々に語る。

さらに、コンサート後、失意のまま活動を続けた7人に思いも寄らない出来事が。「それでもう覚悟が決まった」という言葉につながった、どん底の7人を救った忘れられない光景も明かされる。

「夢のHollywood」など3曲を披露

その後、悔しさをバネに自分たちのパフォーマンスを見つめ直し、唯一無二のダンススキルを身に付けるべく、メンバー全員でアメリカへ留学。現地での武者修行を経て、2022年に全世界配信デビューを果たしたTravis Japan。

今回のスタジオライブでは、異国の地で夢を追い続けた7人の思いを表現する楽曲「夢のHollywood」を、BE:FIRSTやSnow Manらのミュージックビデオで美術監督を務める橋本直征氏とのスペシャルコラボレーションで披露。デビューまでの10年間で感じた苦悩や喜びを、ミュージカル調の特別ステージで表現する。

このほか、全世界配信デビュー曲「JUST DANCE!」、吉澤閑也がプロデュースを担当したニューアルバム『Jewelry Basket』から、現在配信中のリード曲「POP STAR」の全3曲をパフォーマンス。

さらに、吉澤の“全力カーニバル”に、MCの畑芽育が「ヤバッ!」と驚く場面も登場する。

【編集部MEMO】

Travis Japan

宮近海斗、川島如恵留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、松倉海斗、松田元太からなる7人組グループ。2012年に結成され、2017年から現在の7人体制で活動。2022年にアメリカ・ロサンゼルスへ留学し、同年10月28日に「JUST DANCE!」で全世界配信デビューを果たした。高いダンススキルを武器に、音楽活動のほか、ドラマやバラエティ番組など幅広く活躍している。

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