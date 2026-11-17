11月15日の「世界早産児デー」に合わせ、東京都が普及啓発イベント「世界早産児デー2026 in TOKYO」を開催した。

会場では、小児科医による講演や、早産を経験した家族によるトークセッションを実施。俳優の武田真治さんと妻でモデルの静まなみさんも登壇し、出産当時の経験を語った。

▼日本では約20人に1人が早産。小児科医が語るNICUの現在

イベント冒頭、ビデオメッセージを寄せた小池百合子都知事は、リトルベビーハンドブック「のびのび」の配布やオンライン相談窓口の開設など、早産児に関する都の支援施策を紹介。「支援を必要とする方々の目線になり、必要な取り組みをしっかり進めていきます。安心して子どもを産み育てることができる社会、全ての子どもと家族の優しさとつながりが続く東京を一緒に作ってまいりましょう」と呼びかけた。

日本NICU家族会機構 有光威志・代表理事

その後、慶應義塾大学医学部小児科学教室准教授で、日本NICU家族会機構代表理事の有光威志先生が登壇。早産児や低出生体重児の現状、NICU（新生児集中治療室）の役割などについて解説した。

日本では約20人に1人が妊娠37週未満で生まれる早産児であり、約10人に1人が出生体重2500グラム未満の低出生体重児に該当する。

有光先生は「早産になることを事前に認識していない方が多く、備えができていないケースもあります。特別な原因がなくても、誰にでも起こりうることだと理解していただくことが大切です」と説明。医療の進歩によって小さく生まれた赤ちゃんの命を救えるようになった一方、退院後も発達や健康面で課題を抱えるケースがあり、家族には長期的なサポートが必要になると話した。

また、NICUでの医療においても家族の関わりが重要だという。母乳を含ませた綿棒を赤ちゃんの口に運ぶ、おむつを替える、声をかけるなど、家族ができることは多い。「家族と一緒に診療にあたることは、家族支援という意味でもとても重要です」と、その意義を語った。

2カ月早い破水。武田真治・静まなみ夫妻が語る早産のリアル

続くトークセッションには、2023年に第1子となる女児を早産で出産したファッションモデルの静まなみさんと、夫でタレントの武田真治さんが登壇した。

静さんは妊娠32週の終わり頃に突然破水し、緊急入院。当時は張り止めの点滴で妊娠の継続を試みたものの、「動悸が止まらなかったり、手が震えたりして、すごくしんどかったのを覚えています」と振り返る。妊娠中に全前置胎盤と診断されていたこともあり、帝王切開や輸血の準備に気を取られ、早産については詳しく知らなかったという。

一方、武田さんも当時は舞台の地方公演を控えており、「出産について、早産どころじゃなくて、実際についての知識が全然なくて。何にも知識がなく、どうしていいかわからなかったですね」と率直に語った。

娘は妊娠34週、1787グラムで誕生。NICUの保育器に入った小さな姿を見た静さんは、無事に生まれた喜びとともに「早く産んでしまったという現実というか、ちょっとかわいそうな気持ちにもなってしまって。罪悪感みたいなものもあって、すごく複雑な心境でした」と当時の思いを明かした。

娘はその後、約1カ月間入院。武田さんは病院に通いながら、おむつ交換や沐浴の方法を教わったという。退院後の生活に向けて準備する時間を「いきなり赤ちゃんを連れて帰って本番を迎えるのではなく、練習期間が人より贅沢にいっぱい取れたんだと、前向きに捉えようと話していました」と振り返った。

当事者のエピソードから考える「支援」のあり方

トークセッションでは、一般から募集した早産にまつわるエピソードも紹介された。

NICUで同じ境遇の母親たちと出会い、前向きな気持ちを取り戻したという家族の話や、母乳バンクから提供されたドナーミルクに支えられたという体験談など、内容は多岐にわたった。

有光先生は、ドナーミルクには早産児の腸の病気のリスクを減らす役割があると説明し、母乳バンクの仕組みを知ってもらうことの大切さを訴えた。

また、約40年前に超低出生体重児として生まれ、現在は大学病院で言語聴覚士として働く人のエピソードも紹介。医療やリハビリ、教育など、さまざまな人の支えを受けながら成長し、今度は医療従事者として働いているという内容に、武田夫妻も感嘆の声を上げた。

有光先生は早産児について、「医療者やリハビリの専門職だけでなく、保育園や幼稚園、小学校、中学校、就職先など、いろいろなところでサポートを受けながら成長していきます。そうした方々が、さまざまな立場で社会で活躍していることを知っておく必要があると思います」と話した。

最後に静さんは「私のこの経験が誰かの力になれればと思って今日お話しさせていただいた」とコメント。武田さんも「男性にとって、なかなかまだ他人事になってしまいがちな早産というものを、ぜひ多くの方に知っていただいて、何気ない食卓の会話で今日のイベントを振り返っていただけたらなと思います」と呼びかけた。

有光先生は「全ての子どもと家族が自分たちらしく暮らせる社会になるように、お互いを尊重して、支え合っていける社会になっていくことが大切」と締めくくった。

早産について知り、当事者の声に耳を傾けること。「世界早産児デー2026 in TOKYO」は、社会全体で早産児とその家族を支えるために何ができるのかを考える絶好の機会となったに違いない。