東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『いま「余生」って言いました?』(毎週土曜23:40〜)が2027年1月9日にスタートする。

磯山さやか

磯山さやか、連続ドラマ単独初主演

原作は、アキヤマ香氏による漫画『いま「余生」って言いました？』(講談社「BE・LOVE」所載)。「バツイチ」「子持ち」――いつしか自分自身に貼ってしまった“ラベル”にとらわれていた39歳のシングルマザーが、“ひとりの女性”としてもう一度人生をリスタートする恋愛ヒューマンドラマだ。

主人公・藤野玲奈を演じるのは、磯山さやか。芸能活動25年以上のキャリアを重ねてきた彼女が、同作で連続ドラマ単独初主演を務める。

キャスト、原作者、スタッフのコメントは以下の通り。

磯山さやか コメント

Ｑ：オファーを受けた時の気持ちと意気込みは。

オファーをいただいたときは、「私ですか?」という驚きがありました。キャリア25年を過ぎたこのタイミングで主演のお話をいただけたことは、本当にありがたかったです。あまり力を入れすぎないことを意識していこうと思っています。

Ｑ：原作を読まれた感想は。

恋愛ものではありますが、すごくリアルな部分もあれば、憧れる部分もある作品だと感じました。私は結婚していませんが、年齢や家庭環境によって、恋愛に対する捉え方は変わってくると思います。主人公の玲奈の気持ちも分かりますし、「年齢なんて関係ないよね」という考え方にも共感できます。最終的には、恋愛に限らず、何かを始めることに年齢は関係なく、自分次第でいつからでも挑戦できるのだと、背中を押してもらえるような作品だと感じました。このメッセージが、皆さんにも届いたらうれしいです。

Ｑ：主人公・藤野玲奈を演じるうえで大切にしたいことは。

真面目で一生懸命な、とてもピュアな女性だと思います。自分や家族のことを深く考える一方、職場では周りをよく見ていて、まるでお母さんのような存在。「そこまでしなくてもいいのに」と思うほど世話を焼くのも、無意識に周りを気遣える優しさがあるからだと思います。演じるうえで特に意識したいのは、息子への愛情です。息子と二人で歩んできた歴史をイメージしながら、自然な親子関係を表現できたらと思っています。効率よく物事を進めたいところや、場の空気をよくするために周りの世話を焼くところ、自分の感情を抑えるところは、私自身と似ていて演じやすいと感じます。芯が強い一方、恋愛には不慣れで、気持ちが動くと弱さが出てしまう。そんな玲奈の人間らしさやピュアなところにも、ぜひ注目していただきたいです。

Q：玲奈の特徴でもある「ラベリング」にちなんで、ご自身にラベルを貼るとしたら?

自分より周りのことを考えてしまうので、なかなか自分を客観視する機会がないのですが、強いて言えば「気遣い」ですかね……周りのために動いてしまうことが多いですし、それが苦ではなく、いつの間にか当たり前になっているところもあります。自分よりも周りを優先してしまうタイプなのだと思います。あとは、「気分屋」と「ビビリ」かな。

Q：原作ファンの皆さま、そしてドラマを楽しみにしてくださる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

ラブストーリーとして楽しんでいただける作品ですが、それだけではありません。人生において、何かを始めるタイミングに年齢は関係なく、いつからでも挑戦できるし、楽しめるのだということを伝えてくれる作品です。玲奈のように、「もうここからは変われないかな」と思っている方が、「自分も動き出していいんだ」と、少しでも背中を押されるようなドラマになればうれしいです。恋愛だけではなく、一人の女性の生き方や人生もしっかりと描かれている作品なので、そこも感じていただけたらと思います。

アキヤマ香氏 コメント

Ｑ：本作を通して描きたかったことや、作品に込めたメッセージは。

人は無意識にでもラベリングし、カテゴリー分けします。私自身もあまりしたくないと思いつつ、他人や自分さえもラベリングしている時があります。それは自分を守るためでもあるかもしれません。でも、その時に“普通とはなんだろう？”“このラベリングは必要なのかな？必要なら何故?”と、私が描きながら考えたいなと思いましたし、読者の皆さんも共感するところがあったら嬉しいなと思い描きました。

Ｑ：ドラマ化されることについて、どのようなお気持ちでしょうか。

私の作品がドラマに関わる皆さんの中にあるクリエイティブを掻き立てて、「制作して楽しかった」「演じて楽しかった」と思っていただけたら、こんな嬉しい事はありません。

Ｑ：主人公の藤野玲奈を磯山さやかさんが演じると聞いて。

色々な事で悩みつつも前に進んでいける頑張り屋さんな等身大の女性を演じていただけそうで嬉しいなと思いました! 玲奈を演じることを思いっきり楽しんでいただけたら嬉しいです。

Ｑ：ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまへ、メッセージをお願いします。

ドラマでは原作にないアレンジがあり、脚本をとても楽しく読ませていただきました! ぜひ漫画とドラマ、読み比べながら、違いを楽しんでいただければと思います。演者が素敵、ストーリーが面白いなど、どんな感想でも嬉しいです。忙しい毎日、ドラマを観た時間が皆様のエネルギーチャージの時間になりますように。

鵜澤龍臣プロデューサー コメント

企画にあたり、39歳のシングルマザーの方々にお会いし、恋愛観や日々の生活で感じていることを聞かせていただきました。母親としての責任と、ひとりの女性として恋をしたい気持ちの間で揺れる思い。誰かに言われたわけでもないのに、自分自身で引いてしまう境界線。“母の恋愛“には、令和の今でも説明しづらい難しさがあるようです。原作者のアキヤマ香さんが描くのは、そんなアラフォー女性の本音や葛藤を丁寧に見つめる物語。玲奈の前に次々と現れる多様なタイプの男性キャラクターたちのリアルさも、大きな見どころです。主演の磯山さやかさんは、恋に戸惑うひとりの女性を等身大の魅力で表現していただいていて、親しみやすい明るさの中にふと見える人間らしい繊細さと芯の強さは玲奈そのもの。さらにそれを取り巻く豪華キャストの皆さんが、どんな彩りを加えているのか……ぜひお楽しみください。恋も、仕事も、母であることも。何かを諦めるのではなく迷いながら、進化しなくても変化しながら、自分らしい幸せを探していく。このドラマが今を生きる多くの人の心に届きますように。

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