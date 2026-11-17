「年収が高いあの人なら、どんな車を選ぶんだろう?」と想像したことはありませんか。実際に何を決め手にしたのか聞いてみると、自分が思い浮かべた答えとは違うこともあります。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い人の車選びの基準に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

年収高い人ってクイズ「年収が高い友人の車選びの決め手は?」

年収が高い友人から、最近車を買ったと聞いた主人公。どんな車か尋ねると……

さて、友人の車選びの決め手は何だったのでしょうか?

① 外国製であること

② 手放すときに高く売れること

③ 一目惚れしたこと

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✅年収が高い友人、車選びの決め手は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

年収が高い人は戦略的な買い物をする!?

▶今回の答えは② 手放すときに高く売れること でした!

年収が高い人なら、大きな買い物では見た目の華やかさや高級感を重視しそう。そう思いがちですが、この友人が考えていたのは、買ったものが将来どれだけの価値を持つかでした。先々の価値まで見込んでお金を使うあたりに、主人公は「お金持ちって、買い物の考え方から違うんだな」と感じたようです。

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!