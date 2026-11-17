2025年1月の新商品5品まとめ(1月7日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年1月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「背脂にんにく豚チャーハン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 774kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

豚骨醤油スープでしっかりと旨みを効かせた、濃厚な味わいの「背脂にんにく豚チャーハン」が登場。ゴロっと大きめにカットされた食べ応え抜群の豚チャーシューと、コク深い旨みがたまらないにんにく背脂を楽しめる一品になります。

「背徳の旨辛 チーズミートクリーム」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 596kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チーズにミートソース、にんにく、唐辛子の刺激が加わった「背徳の旨辛 チーズミートクリーム」パスタが登場です。ピリッと辛い贅沢な味わいの特製ソースが麺にたっぷりと絡む、背徳感のある味わいを楽しめる一品。

「キンパセット チーズキンパ&チャプチェ風はるさめ」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 312kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

韓国グルメが一度に味わえる「キンパセット チーズキンパ&チャプチェ風はるさめ」が登場。チーズがとろけるピリ辛のチーズキンパと、ごま油の風味が食欲をそそるチャプチェ風はるさめをあわせて楽しめる商品になっています。

「おにぎり浅草宿六監修 こだわり味噌の豚汁」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 106kcal

※容器が画像と異なる場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

東京で最も古いおにぎり専門店「おにぎり浅草宿六」監修の「おにぎり浅草宿六監修 こだわり味噌の豚汁」が登場です。おにぎりのお米の自然な甘さを引き立たせるように計算された味噌仕立ての豚汁で、ほっと温まる優しい味わいになっているとのこと。

「盛りすぎ! 具! おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」(343円)

「盛りすぎ! 具! おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」(343円)

価格 : 343円

エネルギー : 456kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※沖縄地域では「盛りすぎ! ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」を発売するとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お値段そのままで大満足のボリュームになった「盛りすぎ! 具! おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」が登場。ポークランチョンを贅沢に1枚から2枚に増量、甘さ控えめのふんわり玉子焼と一緒にサンド。さらにシーチキンマヨネーズをたっぷりと添えた、圧倒的なボリューム感の一品です。

まとめ

1月7日発売の新商品は、「背脂にんにく豚チャーハン」や「背徳の旨辛 チーズミートクリーム」、「キンパセット チーズキンパ&チャプチェ風はるさめ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用