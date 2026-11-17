三井不動産は11月6日、年間2,000件を超える集客イベントを手掛けるイーキューブの発行済株式100%を取得する株式売買契約を締結した。株式取得の実行は12月9日を予定している。

三井不動産グループは長期経営方針「& INNOVATION 2030」のもと、東京ドームやLaLa arena TOKYO-BAY、ららぽーとなどの多彩な施設を基盤に、スポーツ・エンターテインメント領域の拡大を推進している。イーキューブは、IPホルダーや音楽レーベルとの強固な顧客基盤と、会場選定から企画・制作・運営までを一貫して担う実行力が強みとしている。

今回の株式売買契約を締結を通じ、両社は3つの取り組みを進める。1点目は、アーティストの成長段階に応じたイベント機会を創出し、継続的なファンとの接点を育むこと、2点目は、日常的に幅広い層が訪れる商業施設をプロモーションの場として活用し、新たなファン層を拡大すること。3点目として、グループ施設網とイベント運営力を組み合わせ、主催者に対して会場提案から実施まで一体的な支援を行うことを挙げている。

今後はイーキューブの専門性や機動力を活かしつつ、グループ施設内外での多様なイベント展開を通じて施設の魅力向上と事業の成長につなげていく。