三井不動産は11月7日、都内7エリアの予選などを勝ち抜いた代表18チームが出場する「企業対抗ピックルボール&BIZ CUP FINAL 2026 ―東レ100周年記念―」を日本橋三井ホール(東京都中央区)にて開催した。

2026年度「企業対抗ピックルボール&BIZ CUP FINAL2026」の様子

ファストリやNTTデータなど18チームが決勝進出

2025年に始まった同大会は、スポーツを通じて企業や部署の垣根を越えたオフィスワーカーの交流を生むことを目的としている。2026年度は三井不動産のオフィス入居企業を中心に計135チームが参加。都内7エリアでの予選やチャレンジャー決定戦が約1年間にわたって行われ、延べ参加者数は約3,000名に上った。

決勝大会には、ファーストリテイリング、NTTデータ、住友ゴム工業、博報堂、タイミー、ダイキン工業、富士電機、ギフティ、Sansan、東レなどの企業が進出。PwCコンサルティング、FLUX、三井不動産などを含む18チームが頂点を争った。

当日は選手と観客を合わせて約500名が来場。18チームが3チームずつ6グループに分かれて総当たり戦を行い、各グループの試合結果をもとに選出された上位8チームが決勝トーナメントに進出した。

PwCコンサルティングが優勝、2027年度は参加対象を拡大

決勝戦ではPwCコンサルティングとFLUXが対戦し、PwCコンサルティングが優勝を果たした。優勝チームにはトロフィーやメダルのほか、副賞としてハレクラニ沖縄の宿泊券、協賛企業の東レから「東レ100周年記念カタログギフト」が贈られた。

優勝したPwCコンサルティングのチーム

優勝したPwCコンサルティングは「応援団や観客の皆様の温かい声援のおかげで優勝することができ、大変嬉しく思います」と喜びを語り、来年の2連覇に意欲を示した。一方、準優勝のFLUXも来年の優勝を目指して練習を重ねるとしている。

三井不動産は、ピックルボールを初心者から経験者まで幅広いビジネスパーソンが参加しやすいスポーツと位置づけ、オフィスワーカー同士の交流促進に活用している。

2027年度は従来のエリア予選に加え、三井不動産のオフィス入居企業以外も参加できる新たな予選を設ける予定。決勝大会は引き続き日本橋で開催し、企業日本一を決める大会を目指す。