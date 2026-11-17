ワインに興味はあるけれど、「種類が多すぎて、どれを選べばいいか分からない」「レストランでワインリストを渡されると困ってしまう」——そんな経験はありませんか?

ワインは、ブドウの品種や産地によって味わいが異なる奥深い飲み物。一方で、その背景には、国や地域の歴史、文化、社会など、さまざまな物語が詰まっています。

今回は世界最大のワイン教育機関WSETが認定する、国内でも取得者の少ない最難関資格「Level 4 Diploma」を保持する『15か国・地域を飲んで旅する ワインの世界地図』(ダイヤモンド社刊)の著者・水上彩さんに、インタビューしました。

デートや会食でのワインの注文方法、コンビニワインの選び方、身近な料理との組み合わせなど、初心者でも気軽にワインを楽しめるコツを伺いました。11月19日に解禁されるボジョレー・ヌーボーの楽しみ方もご紹介します。

「ワインとの出会いが人生を変えた」 知るほど広がる奥深い世界

——水上さんがワインの世界に足を踏み入れたきっかけを教えてください。

もともとは、ワインとまったく関係のない通信系の仕事をしていました。ただ、20代の頃は、このまま仕事を続けていいのかと将来に悩み、自分に自信が持てずにいました。そんな自分を変えたくて、さまざまな体験レッスンに参加するなど、自分磨きに励んでいたのです。

ある日、よく利用していたカルディコーヒーファームで、参加費ワンコインのワインセミナーの案内を見つけました。当時は週末に1,000円くらいのワインを楽しむ程度で、特に詳しかったわけではありませんが、「面白そう!」と思い、参加してみました。

——セミナーに参加する前は、ワインにどのような印象を持っていましたか?

とにかく難しそうだと思っていました。ブドウの品種や産地がいろいろあることは知っていても、それぞれの違いはまったく分からなくて。 実際、セミナーに参加しても、最初はワインの味がよく分かりませんでした。先生が「カシスの香りがします」と説明してくださっても、そもそもカシスを食べたことがないので、ピンとこなかったんですよね(笑)。

それでも、ボルドーのワインやスパークリングワインなど、毎月異なるテーマに触れるうちに、少しずつ興味が深まっていきました。

やがて、もっと体系的に勉強したいと思うようになり、ワインエキスパートの資格取得にも挑戦しました。その過程で、ワインの奥深さを改めて実感したんです。自分が知っているのは氷山の一角にすぎないと感じましたし、まだ知らないことがこんなにあるんだと思うと、もっと知りたくなりました。

——ワインへの探究心が刺激されたのですね。ご自身の生活にも変化はありましたか?

大きかったのは、人との出会いですね。夫と知り合ったのもワインがきっかけでした。親しくしている友人にも、ワイン関連のイベントを通じて知り合った人が多くいます。私にとって、ワインを通じて人生に良い影響を与えてくれる人たちと巡り合えたことが、何より良かったことですね。

ワインを通じての出会い

ワイン選びは知識よりも会話。初心者が押さえたい「デートで失敗しないコツ」

——デートや会食などでワインを注文するとき、初心者でもスマートに選ぶためのコツを教えてください。

一番おすすめなのは、ソムリエに相談することです。私もレストランでは、同席者から「ワインに詳しいよね?」とワインリストを渡されることがよくあります。ただ、私自身も全てのワインに詳しいわけではありません。お店によって扱うワインは異なりますし、リストに載っているワインをすべて飲んだことがある人は、そのお店のソムリエくらいではないでしょうか。

ですから、無理に自分で選ぼうとする必要はありません。例えば「今日は1万円までの予算で、軽やかな赤ワインを飲みたいです」などとシチュエーションに合わせて伝えてみてください。普段から好きなワインがあれば、産地や銘柄を伝えるのもいいですね。

そうすると、ソムリエがいくつか候補を挙げてくれるので、「こちらとこちらは、どう違うんですか?」と質問しながら、会話を楽しんでみてください。

——ワインに詳しくなくても、好みを伝えればいいのですね。

もし好みが分からなければ、普段どんなお酒を飲んでいるかを伝えたり、先に料理を決めて、それに合うワインを相談したりするのもおすすめです。

大切なのは、知ったかぶりをしないこと。詳しいふりをして選んでも、実際に飲んでみると好みに合わないこともあります。それよりも、分からないことを素直に聞いて、ソムリエとのコミュニケーションを楽しむ方がスマートだと思います。

——ちなみに、ワインは価格が高いほどおいしいのでしょうか?

必ずしもそうではありません。ワインの好みは人それぞれですし、経験を重ねる中で好きな味わいが変わることもあります。大切なのは、価格ではなく、今の自分が「おいしい」と感じられるワインを選ぶことです。

——誕生日やクリスマスなど、プレゼントにワインを選ぶ際のコツも教えてください。

まずは、贈る相手の好みを知ることが大切です。お酒を飲まない人には、最近登場している品質の高いノンアルコールワインも選択肢になります。

相手の好みが分からなくても、お酒を飲む人ならシャンパーニュがおすすめです。フランスのシャンパーニュ地方で造られるスパークリングワインで、華やかさがあり、お祝いの席にもぴったりです。7,000〜8,000円ほどするものも多いですが、予算が合えば、ぜひ選択肢に入れてみてください。

シャンパーニュ イメージ

もう少し予算を抑えたい場合は、4,000〜5,000円くらいのワインをラベルのデザインで選ぶのも1つの方法です。例えば、母の日なら花が描かれたもの、記念日なら相手の好きな色や動物がデザインされたものなど、贈る相手に合わせて選んでみてはいかがでしょうか。私も以前、スポーツを頑張っている友人に、応援のメッセージがラベルに載っているワインを贈ったことがあります。

このように、相手に伝えたい気持ちに合わせてワインを選ぶのも、素敵な楽しみ方だと思います。

セブン、ファミマ、ローソン...コンビニごとに異なるワインの"楽しみ方"

——最近はコンビニやスーパーでもワインをよく見かけます。コンビニによって、品ぞろえに違いはありますか?

各社で特徴が異なり、とても興味深いですよ。プライベートブランド(PB)や専売商品、人気漫画とのコラボレーション商品などが登場し、品ぞろえも充実しています。

——ぜひ、具体的に教えてください!

例えば、セブン‐イレブンには、定番の「ヨセミテ・ロード」があります。250mLの小容量タイプもあり、気軽に試せるのが魅力です。

ファミリーマートでは、プライベートブランドの「ファミマル」シリーズのほか、ワインを題材にした人気漫画『神の雫』とのコラボレーション商品も展開しています。私もスペイン産の赤ワイン「ジスト グランレゼルバ」(1,399円)を飲みましたが、約5年間熟成された複雑な味わいの1本が、千円台で購入できることに驚きました。

一方、ローソンには「カーサ・スベルカソー」というロングセラーの専売ワインがあります。最近では250mLの小容量タイプも登場し、気軽に試せるようになりました。

ローソン「カーサ・スベルカソー」カベルネ・ソーヴィニヨン/シャルドネ 250ml (各350円) ※2026年9月29日発売

また、店舗によっては高級スーパーとして知られる成城石井のワインも取り扱っています。そうした商品を身近なコンビニで購入できるのも嬉しいですね。

——さまざまなワインが楽しめるんですね。ちなみに、水上さんが特に注目しているコンビニはありますか?

個人的に注目しているのは、ナチュラルローソンです。先日訪れた都内の店舗では、ワイン売り場にAIを活用した端末が設置されていました。好みの味わいや、その日の気分などを選択すると、店頭に並ぶ商品の中からおすすめのワインを提案してくれる仕組みです。

これは、ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」と呼ばれるサービスで、ワインに詳しくない人でも、自分に合った1本を探せるというのは、とても面白い取り組みだと思いました。

唐揚げには泡、おでんには赤!? コンビニ×ワインの意外な組み合わせ

——コンビニといえば、おでんやホットスナック、お菓子などもあります。こうした身近な食べ物に合うワインはありますか?

ぜひ試してほしいのが、フライドポテトや唐揚げと、辛口のスパークリングワインの組み合わせです。私自身、マクドナルドのポテトやナゲットとシャンパーニュを合わせて楽しむこともあります。意外に思われるかもしれませんが、これが本当によく合うんです。

スパークリングワインの泡が揚げ物の油っぽさをすっきりと洗い流してくれるような感覚があり、塩気とも相性抜群。ポテトチップスなどのスナックにもおすすめですよ。

コンビニホットスナック イメージ

——スパークリングワインにも、辛口や甘口があるんですね。初心者でも簡単に見分けられますか?

ラベルに書かれた「BRUT(ブリュット)」という表記が、辛口のスパークリングワインを選ぶ際の目印になります。一方、「SEC(セック)」はブリュットよりも糖分が多く、甘みのあるタイプです。まずは「BRUT」という言葉を覚えておくと、ワイン選びが少し楽になると思います。

——ちなみに、チョコレートなどの甘いお菓子には、どんなワインが合いますか?

チョコレートには、果実味が豊かで、しっかりとした味わいのある赤ワインがおすすめです。例えば、南イタリアの赤ワインなど、果実のふくよかさを感じられるタイプを選ぶと合わせやすいですね。ただし、甘いチョコレートに渋みの強い赤ワインを合わせると、渋みが強調されてしまうこともあるので、注意したいですね。

——冬の定番、おでんに合うワインも教えてください。

私のおすすめは、ピノ・ノワールというブドウ品種を使った、軽やかな赤ワインです。出汁の風味と相性がよく、私自身も和食と合わせて楽しんでいます。おでんというと日本酒を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、ぜひ赤ワインとの組み合わせも試してみてください。