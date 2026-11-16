







千葉ロッテマリーンズは、12月25日(金)に全国32劇場で公開するドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2026 PLAY MUST GO ON」のナレーションを俳優のピエール瀧さんが担当することを発表した。









ピエール瀧さんがドキュメンタリー映画のナレーションを担当するのは昨年に引き続き2年連続となる。



本作品は、長いペナントレースを戦う選手が語る野球選手としての言葉や、チームがどのようにシーズンに挑んできたのか、どのように1年間を戦い抜いてきたのか、チームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画。



ナレーションを務めるピエール瀧さんは、「攻守共に複数のタイトルホルダーや個人表彰を生み出した2026年シーズン。みんな揃って初受賞ってところに心が弾みます。来季の開幕オーダーを想像するだけで、ニヤニヤが止まらない冬の日々です。一方で、大歓声と共にグラウンドを去った“いつもの”頼れる選手たち。



引退試合での、敵味方を超えた球場全体からの賛辞の歓声は胸を打ちました。『振り返ってみると、あの年から始まっていたんだよね』と思えるような2026年シーズンだったように思います。そんなシーズンの記憶と記録のお手伝いに、今年も参加させていただくことになりました。よろしくお願いします」



人が変わり、状況が変わり、昨日までとは違う景色が広がっても、選手たちは次のプレーへと向かう。だからこそ、野球には人々を熱狂させるドラマが生まれるのだと思います。プロ野球のシーズンは続いていく。そして、マリーンズの物語も続いていく。「PLAY MUST GO ON」には、そんな想いを込めました。



＜ピエール瀧さんプロフィール＞

1967年、静岡県出身。1989年に石野卓球らと結成した電気グルーヴでミュージシャンとして活動する一方、1995年頃から俳優としてのキャリアをスタート。

映画『凶悪』（2013）の演技が評価され、第37回日本アカデミー賞優秀助演男優賞など、数々の賞を受賞。

主な出演作品は、ドラマ『64（ロクヨン）』（2015）、映画『怒り』（2016）、映画『アウトレイジ 最終章』（2017）、Netflixシリーズ『全裸監督』（2019）、『サンクチュアリ -聖域-』（2023）、『地面師たち』（2024）など。

また、ゲームや映像のクリエイター、プロデューサー、執筆業など、活動は多岐にわたる。









































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【了】