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NPB・北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手は今オフ、ポスティングを利用してのMLB移籍を目指している。どの球団が新天地となるのか注目される中、米メディア『ヘビー』は、村上宗隆内野手が所属するシカゴ・ホワイトソックスが獲得に関心を示していると報じている。



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同メディアは「野球記者のフランシス・ロメロ氏によると、ホワイトソックスが伊藤に関心を示しているという」、「ジアスレチックの記事では、球種の豊富さや投球スタイルがダルビッシュ有投手に似ていると評されている。また、各球団が伊藤に関心を寄せている大きな理由は、既に優れた投手と評価されていることに加え、今後さらに大きく成長する可能性を秘めている点にあるという」と言及。



続けて、「MLB.comによると、ホワイトソックスの今季のチーム防御率は4.12で、メジャー全体では15位だった。シーズン前半に好投を見せたデービス・マーティンや、ショーン・バークといった投手は一定の成果を挙げた。また、先発ローテの後方にはアンソニー・ケイ投手がおり、トレードで経験豊富なルイス・カスティーヨ投手も獲得した。しかし、依然として層の厚さが不足しており、先発陣の柱となるエース級も欠いている」と指摘している。



フィットする可能性は高そうな伊藤だが、果たしてホワイトソックス加入が実現することはあるのだろうか。











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