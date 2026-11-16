







村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手のチームに、新たな日本人投手が加わる可能性が出てきた。同球団が平良海馬投手と伊藤大海投手の2人の日本人右腕に関心を示していると、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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同メディアによると「ホワイトソックスは、市場で最も魅力的なフリーエージェント（FA）の一人の争奪戦に加わっている」という。



対象となる平良については、日本でキャリア屈指のシーズンを終えたばかりの右腕だと紹介した。



フランシス・ロメロ記者は、ホワイトソックスが平良への関心を維持しつつ、伊藤にも興味を示しているとし、「平良と同様に、ホワイトソックスは8月に伊藤を視察しており、伊藤を狙う複数球団の一つだ」と伝えている。



伊藤は来季29歳を迎えるシーズンとなる右腕で、2024年と2025年にいずれも14勝を挙げ、2大会連続でWBC日本代表に選出された。



WBC後の2026年は26試合に登板し、172回2/3を投げて10勝10敗、防御率3.18、159奪三振、WHIP1.26の成績を残している。











プロ入りから6シーズンすべてを北海道日本ハムファイターズで過ごし、通算65勝51敗、防御率2.91、914奪三振、WHIP1.17という安定した数字を誇る投手だ。



一方で同メディアは、獲得の難しさにも触れ、「全員を獲得するのは難しく、平良と伊藤の両方となればなおさらだ」と指摘している。



来季のローテーションは、グラント・テイラー投手を先発に昇格させた新たな顔ぶれになる見込みだ。



同メディアは、ア・リーグ最優秀監督賞に輝いたウィル・ヴェナブル監督には、再びオープナーを多用する以上の陣容が相応しいと主張している。



村上が所属するホワイトソックスが、日本人右腕の獲得に踏み切るのか。同メディアは「どちらも逃せば失望」だと締めくくった。



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