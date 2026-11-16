







今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）となった33歳の今永昇太投手について、デトロイト・タイガースにとって大きな見返りをもたらす可能性があると、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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同メディアによると、今永の最大の弱点は被本塁打の多さだという。



メジャー1年目からの3シーズンで許した93本塁打は、同期間の投手で最多。2026年はキャリアワーストとなる35本塁打を浴びた。



ただし、好材料もあると同メディアは主張している。



被本塁打の72％は直球、78％は右打者によるもので、70％は走者なしの場面だった。通算失点189のうち69％にあたる131点が本塁打によるものである。



また、162試合換算で195イニングを投げる耐久性があり、通算xFIP3.92は「強い打球を許す投手としてはかなり良い」と評している。



メジャー1年目の2024年には15勝3敗、防御率2.91、FIP3.72を記録し、リーグトップの奪三振与四球比6.21をマーク。新人王投票4位、サイ・ヤング賞投票5位に入った。











タイガースのスコット・ハリス編成本部長は、経験のあるリリーフ陣の補強などを優先課題に挙げており、この冬の最初の動きとして、シンシナティ・レッズで直近2シーズンに57セーブを挙げたエミリオ・パガン投手を獲得した。



同メディアは、先発左腕の補強候補としてデービッド・ピーターソン投手の名前を挙げつつ、今永はピーターソンよりも安定感と耐久性で上回るとみている。



2026年の投球内容にも変化があった。



直球の割合を前年の48.7％から40.1％に減らし、決め球のチェンジアップは被打率期待値.198、ラン・バリュー＋14で99パーセンタイルを記録。



チェイス率は91、空振り率は82、与四球率は95パーセンタイルと上位に位置したという。



一方、スイーパーやスライダーなどの変化球系の評価は、2025年の90パーセンタイルから17パーセンタイルへ大きく落ち込んだ。



それでも同メディアは「軽視すべきではない」とし、「立て直すことができれば、短期の投資はタイガースにとって市場で最も利益を生む投資の一つになり得る」と伝えている。



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