







菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手がかつて在籍したシアトル・マリナーズ。その球団で編成本部長を務めるジェリー・ディポト氏が、ラスベガスで行われたGM会議に出席し、アジア人選手の獲得市場への復帰に意欲を示したと、米メディア『ヤードバーカー』が報じている。

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同メディアによると「マリナーズには、菊池が2021年シーズン後に退団して以来、日本人選手がいない」という。



マリナーズの日本人選手の系譜は1996年までさかのぼり、イチロー氏、佐々木主浩氏、岩隈久志氏らが名を連ねてきた。



昨冬には岡本和真内野手の獲得を逃した経緯もある。



ディポト編成本部長は「ぜひその市場に戻りたい。長い間離れていたからだ」と語り、「MLBにはアジアのリーグから選手を招く体制が整った市場がいくつかあり、我々はその一つだ」と強調した。



また、日本人スターの獲得に伴うスポンサーなどのビジネス面について問われると「間違いなくある」と即答。



ボストン・レッドソックスの例を挙げ、「何年も前にレッドソックスが松坂大輔でやったことを見て学んだ教訓だ」と述べた。



レッドソックスは2006年、ポスティングの入札額5110万ドルを支払って松坂氏を獲得しており、契約は6年総額5200万ドルの大型契約だった。











一方で、同編成本部長は「才能や人間性、質を気に入っていない選手を追いかける理由にはならないだろう」と、ビジネス面はあくまで付加価値だと線を引いている。



打球データや映像、国際大会での実績によって推測に頼る部分はほぼなくなり、「今はより正確に見極められる」とも話している。



ディポト編成本部長は具体的な選手名を挙げなかったが、それを踏まえ、同メディアは阪神タイガースの27歳、佐藤輝明内野手に注目している。



佐藤は打率.306、39本塁打、106打点でセ・リーグの三冠王に輝き、11月1日にポスティングされた。



三塁で100試合以上に出場しており、76勝に終わったマリナーズの補強ポイントに合致するようだ。



佐藤の交渉期限は12月16日で、12月2日未明に始まるとみられるロックアウトの間も期限は止まらない。



同メディアは「問題は、時間切れになる前にシアトルが動くかどうかだ」と締めくくっている。



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