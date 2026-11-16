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ロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手について、来季に向けて打撃フォームの改善に取り組んでいることが明らかになった。球団は能力を高く評価しているが、今季はメジャー定着を果たせず悔しいシーズンとなった。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が11月15日（日本時間16日）に言及した。



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ヘソンは2025年シーズン前、韓国プロ野球でゴールドグラブ賞を4度受賞した実績とともにドジャースと契約した。同年は開幕を3Aで迎えたものの、5月上旬にメジャーデビュー。その後3か月で打率.304を記録したが、最終的には再びマイナーへ降格した。



2026年はさらに厳しいシーズンとなり、メジャーでは序盤の43試合で打率.259。その後3Aへ降格し、シーズン終了まで再昇格することはなかった。



ブランドン・ゴームズGMは「攻撃面で本人が期待していたような一年ではなかった」と振り返り、一方で「我々に非常によくフィットするスキルを持っている」と評価し、今オフはスイングの改善に継続して取り組む方針を明かした。



期待された結果を残せていないヘソンについて、スモールソン氏は「彼がMLBでの出場機会を十分に得られなかったことは、特にギャビン・ラックス内野手が去った後であるだけに、球団関係者にとっても残念な結果だろう」と言及した。



今季は大谷翔平選手も含め、チーム全体で打撃不振に陥る時期が目立ったドジャース。ヘソンがスイングの改善に成功すれば、来季は同様の苦しみを経験せずにシーズンを乗り切れるだろう。











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