







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



本日、バンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで東北楽天ゴールデンイーグルスを退団した松田啄磨投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



松田は大冠高、大阪産業大を経て、2023年ドラフト5位で楽天に入団。186センチ、74キロの右投右打で、大卒3年目を迎えた24歳の右腕だ。



ルーキーイヤーの2024年は開幕一軍入りを果たし、一軍で7試合に登板。15回を投げて9四球、8奪三振、6失点、6自責点、防御率3.60を記録した。



プロ2年目の2025年は一軍1試合の登板で1回無失点。しかし、5月29日に右肘頭疲労骨折に対する固定術を受け、長期離脱を余儀なくされた。シーズン終了後に支配下選手契約を外れ、同年11月に2026年シーズンの育成選手契約を結んだ。



支配下復帰を目指した今季はファームで18試合に登板し、そのうち8試合に先発。47回1/3を投げて3勝5敗、17四球、33奪三振、31失点、30自責点、防御率5.70の成績だった。



楽天は9月28日、松田に2027年シーズンの育成選手契約を行わないことを通知。10月30日付で自由契約となった。支配下時代の一軍通算成績は8試合、16回を投げて0勝0敗、10四球、8奪三振、6失点、6自責点、防御率3.38となっている。



右肘の手術を経て育成から再起を目指してきた24歳右腕。トライアウトで本来の投球をアピールし、新天地で支配下の座をつかめるか注目される。



















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