日本時間18日午前に発表されるシルバースラッガー賞で、ナ・リーグ外野手部門の最終候補に選ばれた鈴木誠也。一方、かつてヤンキースで活躍した松井秀喜氏は、10月に巨人の新監督に就任した。日米で注目を集める2人の強打者だが、メジャー移籍後の最初の5年間を比較すると、興味深い数字が浮かび上がった。

松井がプレーした2003～07年は681試合、2914打席。対する鈴木は2022～26年に675試合、2899打席と、打席数はわずか15の差だった。ところが、本塁打は松井103本、鈴木113本と鈴木が10本上回る一方、打点は松井462、鈴木382と80点もの開きがある。

とりわけ目を引くのが、両者の打点の稼ぎ方だ。松井はメジャー1年目の2003年、わずか16本塁打で106打点を記録し、2005年まで3年連続100打点を突破。左手首骨折で長期離脱した2006年を挟み、翌2007年も103打点を挙げた。

一方、鈴木は2025年に自己最多の32本塁打、103打点をマーク。本塁打数では松井の5年間の最多記録である31本を超えたが、100打点以上はこの1度だけだった。

もっとも、打点は打順や前を打つ選手の出塁状況にも左右される。そこで得点圏での成績を調べると、FanGraphsの集計では松井857打席で350打点、鈴木799打席で257打点。打席数は58差なのに、打点は93点も違った。

しかも、得点圏での本塁打は松井24本、鈴木26本と、ここでも鈴木がリード。つまり、鈴木の方がチャンスで多くの本塁打を放ちながら、打点では松井に大差をつけられていたのだ。

この違いを考える上で興味深いのが、松井自身の証言だ。2025年1月放送のBS-TBS「イチローVS松井秀喜」で、巨人時代とは異なり、ヤンキースでは試合展開や打線の顔ぶれによって本塁打への意識を変えていたと告白。アレックス・ロドリゲスやジェイソン・ジアンビら強打者が並ぶ中、どこまで本塁打を追求すべきか葛藤していたという。

松井は、その判断が正しかったのか、引退から10年以上たった対談でも答えを出せずにいた。一方の鈴木も、カブスでの打撃を変化させている。2025年は引っ張ったフライやライナーの割合が前年の15.2％から26.2％に上昇し、長打を狙う打撃への変化が数字にも表れた。

ただし、両者には約20年の時代差がある。三振が大幅に増え、長打を重視する打撃が広まった現代と2000年代では、単純な数字だけで優劣は決められない。そこで、時代による得点環境や球場の違いを補正したFanGraphsの「wRC+」を見ると、松井126、鈴木128とほぼ互角だった。

本塁打は鈴木が10本、打点は松井が80点上回った。それでも時代を補正した打撃生産性はほぼ互角。もし松井がヤンキースでも本塁打を追求していたら、どんな成績を残していたのだろうか。一方、鈴木は松井のメジャー通算175本塁打まで残り62本。今後、その記録を塗り替えた時、2人の評価はどう変わっているだろうか。

文＝八木遊（やぎ・ゆう）