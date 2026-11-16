16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に今季限りで現役を引退した西武・栗山巧氏が出演した。
栗山氏は同学年の中村剛也の存在について「入団してからずっと一緒にいるので、いて当たり前でもあるし、勉強になる存在。そういうのも含めて、特別な存在だなと思いますね」と説明した。
栗山氏と中村は同級生で、同じ01年ドラフトでプロ入り。栗山氏が現役引退した今季まで25年間ライオンズのユニホームで一緒にプレーした。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に今季限りで現役を引退した西武・栗山巧氏が出演した。
栗山氏は同学年の中村剛也の存在について「入団してからずっと一緒にいるので、いて当たり前でもあるし、勉強になる存在。そういうのも含めて、特別な存在だなと思いますね」と説明した。
栗山氏と中村は同級生で、同じ01年ドラフトでプロ入り。栗山氏が現役引退した今季まで25年間ライオンズのユニホームで一緒にプレーした。
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