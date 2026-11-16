『エイブル トライアウト2026〜挑め、その先へ〜』が17日、バンテリンドームで開催される。

日本プロ野球選手会が主催して2度目となるトライアウト。昨年も38人の選手が参加し、トライアウトに参加してNPB球団に川原田純平選手が巨人の育成選手、福田俊投手が日本ハム育成再契約、高橋礼投手が西武育成選手と3人のみ。それも育成契約だ。

井口和朋投手、松山竜平選手、石川直也投手、宮森智志投手がオイシックス新潟、野口恭佑選手がハヤテと二軍球団との契約だった。小林樹斗投手は四国ILplusの徳島に移籍し、シーズン途中の5月にソフトバンクと育成契約を結ぶと、7月に支配下選手登録を掴み、10試合に登板した。小林がシーズン途中にソフトバンクへ移籍し、育成から支配下選手契約を勝ち取ったとはいえ、トライアウトに出場して支配下契約を勝ち取るのは厳しいの現実だ。

今年も45人の選手が出場予定ではあるが、その中には矢野雅哉（広島戦力外）、愛斗（ロッテ戦力外）、宇佐見真吾（中日戦力外）小澤怜史（ヤクルト戦力外）、今野龍太（楽天戦力外）、阿部翔太（オリックス戦力外）といった一軍で活躍した経験のある選手たちもいる。この中から何人の選手がNPB球団との契約を勝ち取ることができるだろうか。