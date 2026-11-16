







大谷翔平 最新情報

シカゴ・カブスに所属する今永昇太投手は、今オフFAとなっており去就が注目されている。既に複数球団が新天地候補として取りざたされているが、サンディエゴ・パドレスへの移籍案についてはいくつか疑問もあるようだ。米メディア『ラウンドテーブルスポーツ』が報じた。



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同メディアは「MLB.comのマーク・フェインサンド記者は、FA市場で各球団に最も適した選手を1人ずつ挙げた最近の記事で、パドレスの補強候補に今永を選んだ。チームは多くのイニングを投げられる先発を必要としているが、彼は直近2シーズンでいずれも170イニング以上を投げている。また、フライボールピッチャーとされる彼の投球スタイルは、本拠地ペトコパークに適していると考えられ、様々な面で納得できる補強案といえる」と言及。



その一方で、「AJ・プレラーGMは今オフについて『白紙のキャンバス』と表現しており、先発ローテの再構築に取り組む中で、30歳を超えた先発を新たに加えることは望んでいないかもしれない。また、彼の獲得争いは激しくなると予想されており、それも見送る要因の一つになり得る。彼の獲得という考え方自体は十分に理にかなっているが、具体的な条件を検討すると、いくつかの重要な障害が浮かび上がる」と記している。



年齢やコスト面などが障壁になり得ると予想された今永のパドレス移籍だが、今後事態が進展することは果たしてあるのだろうか。











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