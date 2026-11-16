







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



本日、バンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで福岡ソフトバンクホークスを退団した佐々木明都投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



佐々木は学法福島高を経て、2022年育成ドラフト6位でソフトバンクに入団。182センチ、82キロの右投右打で、高校時代には最速146キロを計測した本格派右腕だ。



プロ1年目の2023年はファーム非公式戦で登板機会を得たが、同年10月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた。その後は長期のリハビリに入り、2024年は実戦から遠ざかった。



約1年半のリハビリを経て、2025年5月に実戦復帰。同年10月には秋季教育リーグにも登板するなど、徐々に実戦感覚を取り戻した。



プロ4年目の今季も二軍公式戦での登板機会はなかったが、ファーム非公式戦では34試合に登板。51回2/3を投げて3勝1敗、3セーブ、55四球、55奪三振、34失点、28自責点、防御率4.88を記録した。



ソフトバンクは10月26日、佐々木に来季の育成選手契約を結ばないことを通告。4年間で支配下登録を勝ち取ることはできず、一軍公式戦での登板もないまま球団を離れることとなった。



右肘の大手術と長期リハビリを乗り越えて再びマウンドに戻った21歳右腕。トライアウトで成長した姿をアピールし、新天地で支配下登録への道を切り開けるか注目される。





















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