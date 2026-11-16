フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長が、国際サッカー連盟（FIFA）の会長選挙に出馬する可能性があるようだ。16日、イギリスメディア『ガーディアン』が報じている。



来年3月にFIFA会長選挙が予定されるなか、立候補の届け出期限は11月18日に迫っている。現職のジャンニ・インファンティーノ会長は、FIFAワールドカップの商業的権利の一部を民間投資家に売却しようとしたことで強い反発を招き、計画が頓挫する事態に陥ったほか、運営の透明性や政治的中立性を疑問視され、欧州サッカー連盟（UEFA）を中心に大きな批判にさらされている。一方で南米やアフリカ、アジアでは幅広い支持を集めており、来年3月の選挙で4期目の再任が有力視されている状況だ。

日本からも日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長が出馬を表明するなか、UEFAはインファンティーノ会長への有力な対抗馬として、FIFAで国際サッカー発展部門の責任者を務めるアーセン・ヴェンゲル氏の擁立を模索。しかし、同氏の立候補は見送ることが伝えられている。

そんななか、『ガーディアン』は「FFFのディアロ氏が、火曜日（17日）にUEFAから候補者としての承認を得る可能性がある」と報道。ディアロ氏が最有力候補として急浮上した背景については「実績のある元選手や元監督の出馬が実現しなかったため」と説明しつつ、「UEFAの執行委員会は月曜日（16日）にこの件について協議し、加盟55協会の承認を求める予定」と伝えている。

同メディアは、「ディアロ氏はUEFA加盟協会の大多数の支持を得られると予想されている」と指摘したほか、「アフリカサッカー連盟（CAF）のフランス語圏加盟協会からの票を獲得できる可能性も期待されている」との見解を示している。また、フランスメディア『RMCスポーツ』も「欧州諸国と北米諸国からの支持を期待できる」と伝える一方、「これらの地域以外では、FFF会長の知名度は低い」とし、国際的な知名度不足を懸念点として挙げている。

なお、イギリス人ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏も、16日に行われるUEFAの執行委員会を経て、インファンティーノ会長に対抗する候補者が明確になる見込みであると報じており、締切直前の動向に大きな注目が集まっている。