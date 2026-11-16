11月17日（火）日本時間22時10分〜『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ代表戦が行われる。会場はシンガポールナショナルスタジアム（シンガポール）。試合の模様はテレビ朝日系全国ネット生中継、TVerにてライブ配信、U-NEXTにてライブ配信（有料）／見逃し配信される。

2018年9月に発足した“森保ジャパン”。8年にわたる長期政権は明日のパラグアイ代表戦をもって幕を閉じ、来年3月からは大岩剛監督率いる新体制へ移行する。森保監督は通算113試合目の指揮となり、ここまで77勝17分け18敗。2026年9月からスタートした第3次森保ジャパンでは、4勝1分け0敗（※PK戦は引き分け）といまだ無敗を維持しており、シンガポール遠征を連勝で締めくくりたいところだ。

「常にチームの一人として置いてくれたことにすごく感謝しています。森保さんがいなかったら、今の自分のキャリアはなかった（南野拓実）」。「寂しさはありますし、一番最初の頃から呼んでもらってて感謝もありますし、最後の試合しっかり出たら結果を出したい（伊東純也）」と選手たちは森保監督への想いを口にする。また、今回が初招集の福田師王は「選手からめちゃくちゃ愛されている人だなと改めて思います」と森保監督の存在感の大きさを実感しているようだ。チームミーティングではなく、何気ない会話の中で「森保さんが最後だから、みんなで勝とう」という話題が度々あると明かしていた。

「これまで通り、一戦一戦で最善の準備をすること。勝利を目指して、チーム一丸となって粘り強く戦い抜いていきたいと思います。明日勝ってサポーターや我々を応援してくださる国民の皆さんに喜んでいただけるように、ベストを尽くしたい（森保監督）」。気負うことなく、いつも通りの“凡事徹底”を貫き、森保ジャパンとしての最後の一戦に臨む。

◆日本代表vsパラグアイ代表 日本のスタメンは？

森保監督は公式会見で「日本サッカーの歴史はこれからもある中での1試合になります。選手層を厚くし、大幅に入れ替えて挑みたい。誰が出ても勝つ、誰が出ても機能すると常々言ってきました」と8年間かけて作り上げた自身のポリシーを貫くことを宣言。「大幅に選手を入れ替え、日本の総合力として戦いたい」とターンオーバーを明言した。

GKは早川友基。最終ラインは右から菅原由勢、渡辺剛、板倉滉、鈴木淳之介の4バック。ボランチは佐野海舟と佐野航大の“佐野兄弟”。2列目は右から坂元達裕、鈴木唯人、相馬勇紀。最前線に後藤啓介と予想した。15日の練習では名波浩コーチのもと、上記のメンバーで最終ラインからのビルドアップを繰り返していた。最終ラインとボランチの6名は固定され、GKは小久保玲央ブライアン、前線では松木玖生、南野拓実、伊東純也、小川航基がローテーションで起用されていたため、最終的なメンバー構成は流動的か。また森保監督は「大幅」と明言しているものの、GK鈴木彩艶やDF瀬古歩夢、キャプテンの堂安律らを先発させる可能性もある。

16日の前日練習は雷雨のため、急きょ中止が決定。選手たちは室内ジムでのトレーニングとなった。森保監督は「今までやってきたこともありますし、昨日もしっかりと皆さんに見ていただいた通り練習できているので、コンディションを整えて、明日の試合勝つために戦っていきたいと思います」とコメント。選手たちも「今できることをしっかりやって、明日の試合につなげよう」と気持ちを切り替え、森保ジャパン最後の一戦に備えている。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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