日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。11月6日（金）の放送は、髙橋＆山下の2人でお届け！ ここでは、山下が卒業メンバーの河田陽菜さんと遊んだ日の出来事を語りました。

◆山下、卒業メンバー・河田陽菜と卓球へ！

髙橋：お昼前におじゃまします、TOKYO FM「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」。キャプテン髙橋未来虹と！

山下：最近、推しの河田陽菜さんと「イチャイチャ虫」を踊った山下葉留花です！

髙橋・山下：よろしくお願いします！

髙橋：葉留花、河田さんと会ってたね！

山下：そうなんですよ！

髙橋：かつての「ほっとひといき！」メンバーだった河田陽菜さんと。

山下：めっちゃ天気の良い日に遊んだんですけど、河田さんはモコモコの服を着ていて。

髙橋：はやっ！ 何月の出来事よ？

山下：これは9月くらい？

髙橋：まだ暖かかったよ。

山下：そんな暖かい日に「卓球しよう！」って言って。

髙橋：え、誘い文句が「卓球しよう」だったの？

山下：そうです！ それで、私は卓球部みたいな格好をしたんです。半袖で……。

髙橋：ハハハ（笑）！ 形から入ったんだ。

山下：ちゃんとスニーカーも履いて行ったんですけど、河田さんは白いモコモコ（のアウター）とワンピースみたいな感じの服を着て、分厚い靴を履いていて、「え、今日卓球ですよね？」と思って（笑）。

髙橋：フフフ（笑）。卓球したんだ。

山下：しました！ 私、卓球がめっちゃうまくて！

髙橋：私もなかなかだよ。

山下：え!? ちょっと卓球しに行きません？

髙橋：いいよ。

山下：戦える自信があるんですよ。

髙橋：スポーツのなかでも得意？

山下：得意です。体育で卓球のときだけ「5」を取りました。

髙橋：すごいじゃん！ てか、体育の授業で卓球があったんだ。

山下：なかったですか？

髙橋：いや、あったけど自分の高校が珍しいと思ってた。

山下：じゃあ、私たち結構いい勝負かもしれないですね。

髙橋：かもね、やりましょう！

山下：お願いします！

＜番組概要＞

番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！

パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）

放送日時：毎週金曜 11:30～11:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/

番組公式X：@hot_hitoiki46