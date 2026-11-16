◆山下、卒業メンバー・河田陽菜と卓球へ！
髙橋：お昼前におじゃまします、TOKYO FM「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」。キャプテン髙橋未来虹と！
山下：最近、推しの河田陽菜さんと「イチャイチャ虫」を踊った山下葉留花です！
髙橋・山下：よろしくお願いします！
髙橋：葉留花、河田さんと会ってたね！
山下：そうなんですよ！
髙橋：かつての「ほっとひといき！」メンバーだった河田陽菜さんと。
山下：めっちゃ天気の良い日に遊んだんですけど、河田さんはモコモコの服を着ていて。
髙橋：はやっ！ 何月の出来事よ？
山下：これは9月くらい？
髙橋：まだ暖かかったよ。
山下：そんな暖かい日に「卓球しよう！」って言って。
髙橋：え、誘い文句が「卓球しよう」だったの？
山下：そうです！ それで、私は卓球部みたいな格好をしたんです。半袖で……。
髙橋：ハハハ（笑）！ 形から入ったんだ。
山下：ちゃんとスニーカーも履いて行ったんですけど、河田さんは白いモコモコ（のアウター）とワンピースみたいな感じの服を着て、分厚い靴を履いていて、「え、今日卓球ですよね？」と思って（笑）。
髙橋：フフフ（笑）。卓球したんだ。
山下：しました！ 私、卓球がめっちゃうまくて！
髙橋：私もなかなかだよ。
山下：え!? ちょっと卓球しに行きません？
髙橋：いいよ。
山下：戦える自信があるんですよ。
髙橋：スポーツのなかでも得意？
山下：得意です。体育で卓球のときだけ「5」を取りました。
髙橋：すごいじゃん！ てか、体育の授業で卓球があったんだ。
山下：なかったですか？
髙橋：いや、あったけど自分の高校が珍しいと思ってた。
山下：じゃあ、私たち結構いい勝負かもしれないですね。
髙橋：かもね、やりましょう！
山下：お願いします！
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）
放送日時：毎週金曜 11:30～11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46